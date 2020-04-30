Ekran Kartı Markası Palit Yeniden Türkiye'de

Çinli ekran kartı üreticisi Palit yeniden Türkiye pazarına giriyor. Şirket, dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden NVIDIA ile birlikte çalışarak ekran kartlarının performansını her zaman geliştirip en yüksek seviyede tutmaya çalışıyor.

Çinli ekran kartı üreticisi Palit yeniden Türkiye pazarına giriyor. Şirket, dünyanın en büyük ekran kartı üreticilerinden NVIDIA ile birlikte çalışarak ekran kartlarının performansını her zaman geliştirip en yüksek seviyede tutmaya çalışıyor.

Palit, Türkiye Pazarına Giriş Yapıyor

Palit, yüksek kaliteli ekran kartlarını her kesimden kullanıcıya ulaştırmayı hedefliyor. Ürün gamında her seviyeden NVIDIA ekran kartları bulunan şirket 4 farklı ekran kartı tasarımı sunuyor.

Sahip olduğu boyutlarla ve tek fan sistemiyle kompaktlık sağlayan StormX modeli küçük bilgisayar kasaları için idealken Dual/GP (Gamingpro), çift fan sistemiyle uygun fiyatla yüksek performans arayan oyuncular ve içerik üreticileri için ideal bir ekran kartı olarak göze çarpıyor.

Çin'deki fabrikalarında ürettikleri erkan kartlarını global olarak satışa sunan Palit ürünlerine Türkiye'de EKSA'nın distribütörlüğünde, e-ticaret siteleri, teknoloji mağazaları gibi birçok satış noktasından ulaşılabilecek. Ekran kartlarına burada yer alan bağlantıdan bakabilirsiniz.

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