Ekran kartı almak isteyenlere müjde! Fiyatlar düşecek
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Dünya genelinde yaşanan çip krizi nedeniyle üretiminde ve tedarikinde yaşanan problemler sonucunda başta ekran kartı olmak üzere birçok elektronik parça fiyatlarında akıl almaz yükselişler gerçekleşti. 3DCenter'ın yayınladığı bir rapora göre ise ekran kartı fiyatlarında düşüş yaşanıyor.
3DCenter'ın yayınladığı raporda Nvidia ve AMD ekran kartlarının fiyatları, üç hafta önceki seviyeye kıyasla bir kez daha belirgin bir yönde hareket ederek düşüşe geçti. Ekran kartlarında ortalama olarak yüzde 19'luk bir düşüş yaşanmaktadır. Ekran kartı stoklarının yavaş yavaş artması sonucunda GPU fiyatları da düşüşe geçti.
SON 13 AYIN EN DÜŞÜK SEVİYELERİNE ULAŞTI
AMD ekran kartlarından RX 6000 serisi son 13 ayın en düşük seviyelerine gelmeyi başardı. Ancak aynı durum Nvidia GeForce 30 serisi için geçerli değil. Her ne kadar Nvidia'da da gözle görülür bir düşüş yaşansa da Nvidia GeForce serisinin en düşük seviyelere ulaşması için yüzde 23'lük bir düşüş yaşanması daha beklenmektedir.
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EKRAN KARTI FİYATLARI DÜŞÜŞE GEÇTİ
Üreticinin tavsiye ettiği perakende satış fiyatına (MSRP) kıyasla ekran kartlarının neredeyse araba fiyatlarına kadar ulaşması durumu birçok oyuncuyu etkiledi. AMD'nin RDNA2 ekran kartları için MSRP'ye kıyasla yüzde 63'ten yüzde 45'e kadar düştü, Nvidia'nın Ampere ekran kartları ise yüzde 77'den yüzde 57 seviyelerine kadar düşerek