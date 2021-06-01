Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor

Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor
Anadolu Ajansı / Deniz Açık - Haberler | Sağlık

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Fidan, çocukların ekran bağımlılığı konusunda ebeveynleri uyardı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Çocuk-Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tülin Fidan, çocukların ekran bağımlılığı konusunda ebeveynleri uyardı.

Fidan, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların ekran kullanımlarının anne ve babaların sıklıkla şikayet ettikleri konuların başında geldiğini belirterek, eskiden çoğunlukla eğlenme amacıyla kullanılan ekran ortamının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla eğitim, öğrenme, sınav, sosyalleşme gibi aktiviteleri yerine getirmek için çocuk ve ergenlerin yaşamlarının birçok alanında temel ihtiyaç haline geldiğini kaydetti.

Ekran ortamının çocukların yaşamında, ruh sağlığı açısından tehdit oluşturmayacak, gelişimlerini bozmayacak şekilde var olması ve kullanılmasıyla ilgili kuralların oluşturulması gerektiğini vurgulayan Fidan, şunları belirtti:

"Anne ve babaların en sık şikayet ettikleri ve baş etmekte zorlandıkları sorunlar, çocukların ekran süresini düzenleyememeleri, düzenlenen sürelere çocukların uyum gösterememeleri, sınırlar konusunda sağlanamayan iş birliği nedeniyle ebeveyn çocuk arasında sürekli bir gerilime dönüşmesi ve ilişki kalitesinin bozulmasıdır. Ekran kullanımı işte bu noktada bizlerce görünür hale geliyor. Ekran kullanım kurallarını çocuğunuzla birlikte tekrar gözden geçirin. Tekrar net süreler, anlaşılır ve somut kurallar oluşturun, tutarlı bir şekilde uygulayın. Ekranın yaşına uygun güvenlikli kullanımıyla ilgili önlemler alın. Çocuğunuzun internetin tehlikelerinden korunabilmesi için çocuğunuzla olumlu, iletişime açık bir ilişki geliştirin ki sorun olduğunda size anlatabilsin. Ekran dışı faaliyet alanları oluşturması için çocuğunuza destek olun. Süre ve kurallara uyulmadığında net yaptırımlar belirleyin."

Doç. Dr. Fidan, ekran bağımlılığının davranışsal bir bağımlılık türü olduğunu ve son yıllarda çocuklarda yaygınlığının gittikçe arttığını vurguladı.

Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu, depresyon, sosyal fobi gibi çocukluk çağı ruhsal hastalıklarının varlığının, ekran bağımlılığı için risk faktörü olduğunu belirten Fidan, "Ev içinde düzenleme yapılmasına rağmen hala süre ve kurallarla ile ilgili sorun yaşanıyorsa, bu aşamada çocuk ruh sağlığı profesyonellerinden destek alınması önerilir." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Deniz Açık

Koronayı atlatan erkeklerde unutkanlık, kadınlarda ise saç dökülmesi yaşandığı tespit edildi
Koronayı atlatan erkeklerde unutkanlık, kadınlarda ise saç dökülmesi yaşandığı tespit edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Süleyman Soylu İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Murat Boz Müge Anlı Beren Saat
Spor Cristiano Nihat Özdemir Roland Garros Mustafa Cengiz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ekran bağımlılığı ebeveyn çocuk arasındaki ilişki kalitesini bozuyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.06.2021 12:54:03. #1.13#

title