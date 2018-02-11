Ekran Altı Parmak İzinde Kararlı

Uzun süredir beklediğimiz ekran altı parmak izi okuyucusuyla ilgili yeni bir patent başvurusu, Samsung'un bu konuda hala pes etmediğini gösteriyor. World Intellectual Property Organization'da (WIPO) başvurusu yapılan patent, ekranın içine inşa edilmiş bir parmak izi okuyucusunu gösteriyor.

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Vivo X20 Plus UD'nin çözümünü anımsatan patent, ekran üzerinde nereye dokunacağınıza işaret eden bir göstergeye ve tarama gerçekleştiğinde titreşim ile geri bildirim yapan bir yazılıma sahip.

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Maalesef bu teknolojinin Galaxy S9 veya Galaxy S9 Plus'a yetişmeyeceği söyleniyor. Zaten şu ana kadar gördüğümüz sızıntılar, bu telefonların ekran altı parmak izi okuyucusuna sahip olmadığını gösteriyor. Ancak tahminler Galaxy Note 9'un bu özelliğe sahip olma ihtimalinin yüksek olduğuna işaret ediyor.

Bu patentin başvurusu Haziran 2017'de gerçekleşmiş, yani diğer bir çok patente göre oldukça yeni olduğu söylenebilir. Ayrıca çizimlerdeki telefon tasarımı yeni nesil Samsung amiral gemilerine çok benziyor. Genellikle patent fikirlerinin çoğu piyasaya girmekte başarısız olsa da, daha önce Vivo X20 Plus UD'nin başarıyla uyguladığını bildiğimiz için, Samsung'un gelecekte bu patenti gerçekliğe kavuşturacağından şüphemiz yok.