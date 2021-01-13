EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS kura tercihleri ne zaman?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) tercihleri bugün itibariyle ÖSYM tarafından yayınlandı. Heyecanla tercih yapmayı bekleyen EKPSS başvuru adayları EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS kura tercihleri ne zaman? sorularının cevaplarını ise merak ediyor.

13-19 tarihleri arasında gerçekleşecek olan EKPSS tercih işlemleri, ÖSYM kendi sitesi üzerinden yaptığı duyuruda EKPSS tercihleri nasıl yapılır? EKPSS kura tercihleri ne zaman? sorularına yanıt verdi.

EKPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Bugün EKPSS (Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı) tercih kılavuzunu yayınlayan ÖSYM, tercihlerin 13- 19 tarihleri arasında tercih işlemlerinin yapılacağını duyurdu.

ÖSYM, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı başvuru adayları, EKPSS tercihlerini EkTe belirtilen 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'ye ait olan https://ais.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden aday TC kimlik numarası ve aday şifre işlemlerini girerek yapabilecek. EKPSS tercihleri için aday olan öğrenciler tercih işlemleri kılavuzunu inceledikten sonra işlemlerini yapabilirler.

EKPSS KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?

EKPSS kura tercihlerinin nasıl yapılacağı belli oldu. ÖSYM'nin yayınladığı duyuruya göre, 'Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik uyarınca ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ve kura usulü ile kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadrolarına yerleştirme yapılacaktır.'

2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu'na buradan ulaşabilirsiniz.