EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
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EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

26.01.2021 10:10 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:16
EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte sonuç tarihi merak konusu olmuştu. Adaylar günlerdir "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye merak ediliyor. EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

EKPSS tercihlerinin sona ermesiyle birlikte sonuç tarihi merak konusu olmuştu. Adaylar günlerdir "EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" diye merak ediliyor. EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte detaylar haberimizde...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na katılım sağlamasının ardından 13-19 Ocak 2021 tarihlerinde tercihlerini gerçekleştiren adaylar şimdilerde sonuçların açıklanacağı o tarihi bekliyor. Bir önceki tercihler 30 Kasım 2020'de son bulmuş, sonuçlar 17 Aralık 2020'de açıklanmıştı. Bu durum göz önüne alınarak EKPSS tercih sonuçlarının kısa zaman içerisinde açıklanması bekleniyor…

EKPSS NEDİR?

Bu sınav kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam etmek vatandaşların katılım sağladığı sınav sistemidir...

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı veya kısa adıyla EKPSS, resmî gazetede yer alan "Özürlü" tanımı yerine "engelli" ibaresinin kullanılması hükmüne göre; ÖSYM 2014 sınavlar takviminde ÖMSS tanımı yerine Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı tanımı resmî olarak kullanılmıştır.

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