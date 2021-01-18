EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 EKPSS/Kura ile Engelli Kamu Personeli Yerleştirme tercih kılavuzu!

EKPSS tercihleri alınmaya devam ediliyor. Başvurular için yarın (19 Ocak'ta) son gün. İşlemlerini tamamlayanlar ise "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?" ÖSYM kura sonuç tarihi verdi mi?" sorusuna cevap arıyor.

EKPSS tercihleri 13 Ocak'ta başladı ve 19 Ocak'a kadar devam ediyor. Binlerce kişi başvurularını tamamladı, işlemlerini tamamlamayanlar ise kılavuzu dikkatlice inceleyip tercihlerini yapmaya çalışıyor. Bugünlerde sıkılıkla sorulan soru ise "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM kura sonuç tarihi verdi mi?"dir. Peki, EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?İşte detaylar haberimizde...

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den yapılan bir açıklama henüz yok.

EKPSS TERCİH NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, Ek'te yer alan 2021-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

2021 EKPSS/KURA İLE ENGELLİ KAMU PERSONELİ YERLEŞTİRME TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ...