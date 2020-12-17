EKPSS sonuçları açıklandı! ÖSYM son dakika! EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçlar!

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma hakkı kazanmak için pek çok engelli vatandaş EKPSS'de ter döktü. 15 Kasım tarihinde düzenlenen sınavın sonuçlarının bugün açıklanacağı ÖSYM takvimi ile duyurulmuştu.

Engelli vatandaşlar için oldukça mühim olduğu düşünülen ve pek çok zorlu soru da ter dökülen EKPSS sonuçları oldukça merak ediliyor. Peki,EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS sonuçlar!

EKPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

EKPSS sonuçları pek çok vatandaş tarafından merakla bekleniyor. Yüzlerce engelli kişiyi ve dolaylı yoldan pek çok insanı etkileyecek olan EKPSS sonuçlarını ÖSYM sitesinden erişmek mümkün.