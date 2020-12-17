EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? EKPSS sorgulama ekranı

Kamuda görev almak isteyen adayların katıldığı EKPSS'de sonuçlar bugün açıklanacak. EKPSS sonuçlarının erişime açılmasının ardından kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanacak.

Alacakları puanlar ile tercihlerde bulunacak adaylar, ÖSYM'nin sonuçların açıklanmasını iple çekiyor. EKPSS sınav sonuçları ÖSYM'nin resmi sitesinde gün içerisinde yer alacak. İşte EKPSS sonuçları sorgulama ekranı...

EPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

KPSS sonuçları, ÖSYM tarafından 17 Aralık'ta açıklanacak.

EPSS SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

EKPSS sonuçları 17 Aralık Perşembe günü erişime açılacak. ÖSYM sonuçların açıklanacağı saat ile ilgili bir açıklamada bulunmadı. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

EPSS SONUÇLARI

EKPSS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Sonuçlar açıklandığı an ÖSYM'nin sonuç açıklama platformu olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. Sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ile size özel belirlenen ÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

EKPSS SONUÇLARI SORGULAMA, EKRANI -TIKLAYINIZ

EKPSS TERCİH VE YERLEŞTİRME

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından bir Tercih Kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Tercih Kılavuzda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacaktır. Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.

EKPSS NEDİR?

"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.