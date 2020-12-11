EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

11.12.2020 10:33 | Son Güncelleme: 11.12.2020 10:36
EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen EKPSS sonuçları memur olmak isteyen vatandaşlar tarafından aranmaya devam ediyor. EKPSS 2020 sınav sonuçları merak ediliyor. EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EKPSS sonuçları açıklandığı an ÖSYM'nin resmi sitesi olan https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrenilebilir durumda olacak. EKPSS sınav sonucunu öğrenebilmek için T.C. Kimlik Numaranız ileÖSYM Aday Şifrenizi sisteme girmeniz yeterli olacaktır.

EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2020?

EKPSS sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde memur adaylarına erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin resmi adresi olan https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM EKPSS

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

2020 EKPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI

EKPSS sınav sonuçları açıklandığı an aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz

2020 ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-KPSS NEDİR?

E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan ve sonuçları Devlet memurluğu ile kamu kurum ve kuruluşlarının işçi kadrolarına alınmalarında kullanılan merkezi sınav demektir.

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