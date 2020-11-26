EKPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS 2020 kura başvuru şartları ve kılavuzu!
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EKPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS 2020 kura başvuru şartları ve kılavuzu!

26.11.2020 15:12 | Son Güncelleme: 26.11.2020 15:15
EKPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS 2020 kura başvuru şartları ve kılavuzu!

Kamuda personel olmak isteyen binlerce aday EKPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? sorusuna gün içinde yanıt arıyor. İşte ÖSYM EKPSS 2020 kura başvuru şartları ve kılavuzu

Kamuda personel olmak isteyen binlerce aday EKPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? sorusuna gün içinde yanıt arıyor. İşte ÖSYM EKPSS 2020 kura başvuru şartları ve kılavuzu... İşte detaylar...

EKPSS SONUÇLARI 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 17.12.2020 tarihinde erişime açılacak. Sınav ve yerleştirme sonuçları, adayların adreslerine postalanmayacaktır. Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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EKPSS sonuçları 2020 ne zaman açıklanacak? ÖSYM EKPSS 2020 kura başvuru şartları ve kılavuzu!

EKPSS KURA TARİHİ NE ZAMAN?

EKPSS kura başvuruları 18-30 Kasım 2020 tarihleri aralığında alındı. Geç başvurular ise 9 Aralık'ta başlayacak ve 10 Aralık'ta sona erecek. Kura tarihleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

İlköğretim/ortaokul (Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) dahil)/ilkokul düzeyinde kuraya başvuran adaylar arasından kura çekimi ile tercihlere göre yerleştirme yapılır. Kura yerleştirmeleri yapılırken; kadrolar için aranan öğrenim düzeyi, cinsiyet vb. nitelikler arasındaki tutarlık kontrol edilir, bunlardan herhangi birinde bile tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilir.

Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.

2020 EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR, ŞARTLARI NELERDİR?

EKPSS sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde kurumun internet sitesinden ve mobil uygulamasından adayların erişimine açılacak.

Adaylar ÖSYM'nin sınav sonuçlarını açıkladığı https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden EKPSS sonuçlarını öğrenebilecek. Sınav sonucunu öğrenmek isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifresi ile sisteme girerek sonuçlara ulaşabilecek

EKPSS KURA BAŞVURUSU NASIL VE NEREYE YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan duyuruya göre, kura usulüyle yapılacak yerleştirmeler için adaylardan başvuru alınacak.

Kuraya ilkokul, ortaokul, ilköğretim ile özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu olan veya EKPSS'nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumdaki engelli adaylar başvurabilecek. Bu adaylar sınava girmeyecek, sadece kuraya katılmak için başvuru yapacak.

EKPSS/Kuraya katılmak için başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 18-30 Kasım 2020 arasında gerçekleştirecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 09.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından yapabilecek.

EKPSS Kura engel bilgisi bulunmayan ve başvurusunu bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacak adayların, başvuru için ÖSYM başvuru merkezlerine gelmeden önce adresinin ilindeki (varsa ilçesinde) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğünden başvuru yapacağı engel grubunu belirtir onaylı "Ön Kabul ve Taahhüt Beyanı" belgesini edinmeleri gerekiyor.

EKPSS KURA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

"En az yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecek"

Adaylar kura için başvurularını, ÖSYM başvuru merkezlerinden 30 Kasım 2020 mesai saati bitimine kadar veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi https://ais.osym.gov.tr ile ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından 30 Kasım 2020 tarihi saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Kura için başvuru işlemi yapıldıktan sonra başvuru ücreti, 18 Kasım-1 Aralık 2020'de aday tarafından yatırılacak. Ücret yatırma işlemleri, bankadan ödeme yapacak adaylar için 1 Aralık 2020 mesai saati bitiminde; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İşlemler'de yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartıyla veya banka ATM'leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 1 Aralık 2020 saat 23.59'da sona erecek.

EKPSS/Kuraya, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 48'inci maddesi 7'nci fıkrası hariç diğer koşulları taşıyan adaylar başvurabilecek.

EKPSS/Kuraya; 7 Şubat 2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun en az yüzde 40 ve üzerinde engelli olanlar başvurabilecek.

"Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu) Öğrenim Belgesi"ne sahip olanlar, 2020-Kuraya başvurabilecek.

Öte yandan, 2018 yılında yapılan kura kayıtlarının, 4 yıl geçerli olması nedeniyle, 2018-EKPSS'ye giren veya kura başvurusu bulunan adaylar da 2020- EKPSS/Kura başvurusu yapabilecek.

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