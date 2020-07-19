EKPSS ile 35 bin 643 engelli devlet memuru oldu Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura yöntemiyle 2012'den bu yana 35 bin 643 engelliyi, kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirdiklerini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve kura yöntemiyle 2012'den bu yana 35 bin 643 engelliyi, kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirdiklerini bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal hayata kadar her alanda engellilerin yanında olduklarını belirtti.

Türkiye'nin 2007'de Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşmeyi imzalayan ilk ülkeler arasında olduğunu hatırlatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Engelli vatandaşlarımızın ilgi, yetenek ve becerilerine odaklanarak işe yerleştirilmesini sağlayan istihdam modeline önem veriyoruz. İlki 2012 yılında yapılan daha sonra 2014, 2016 ve 2018 yıllarında tekrarlanan EKPSS ile engelli memur sayısında artış yaşandı. Bu kapsamda 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memurların sayısı 2020 Haziran ayı itibarıyla on katına çıkarak 57 bin 408'e yükseldi. Böylece kamu kurum ve kuruluşlarının engelli memur kontenjanları yaklaşık yüzde 95'lik bir doluluğa ulaşmış oldu."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 11 Ekim'e ertelenen 2020-EKPSS'ye ilişkin şu bilgileri verdi:

"11 Ekim'de gerçekleşecek olan EKPSS'ye 90 bin 600 engelli vatandaşımız başvuruda bulundu. 2020 yılı kura başvuruları da 13-26 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak. EKPSS ve kura yöntemiyle 2012 yılından bugüne kadar 35 bin 643 engelli vatandaşımızı kamu kurum ve kuruluşlarına devlet memuru olarak yerleştirdik."

"2 milyon 534 bin TL ödeme yapıldı"

Açıklamada ayrıca "Bakanlık, sınava girecek engelli vatandaşların sınav ücretinin yaklaşık yüzde 70'ini karşılıyor. Bu kapsamda Bakanlık, 2012-2018 yılları arasında 4 kez gerçekleştirilen merkezi sınav için toplam 22 milyon 534 bin TL'lik ödeme gerçekleştirirken, 2020 EKPSS kapsamında da her bir aday için 120 TL olan sınav giriş ücretinin 85 TL'sini karşılayacak." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA