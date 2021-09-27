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EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

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EKPSS: Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı

2018-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018-EKPSS) ve 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C.

2018- Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2018-EKPSS) ve 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2020-EKPSS) katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamaları güncellenmiş olup adaylar, branş bazında sıralamalarını ÖSYM'nin https://ais. osym. gov. tr internet adresinden T. C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkan veren bir hizmettir. Görüntülenen sayfa belge niteliği taşımaz. Her türlü değerlendirmede ÖSYM sisteminde kayıtlı bilgiler esas alınır. Branş bazında sıralama işlemleri adayların (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibariyle aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibari ile sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise, başvuru da belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanmıştır.

Adaylara saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

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