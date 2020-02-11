EKPSS başvuruları yarın sona erecek
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın sona erecek.
11.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:58
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın sona erecek.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.
Yarın başvuruları sona erecek EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.
Kaynak: AA