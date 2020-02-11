EKPSS başvuruları yarın sona erecek
Haberler » Güncel » EKPSS başvuruları yarın sona erecek - Haber

EKPSS başvuruları yarın sona erecek

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın sona erecek.

11.02.2020 09:58 | Son Güncelleme: 11.02.2020 09:58
EKPSS başvuruları yarın sona erecek

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) başvurular yarın sona erecek.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, ÖSYM'nin başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden başvuruda bulunabilecek.

Yarın başvuruları sona erecek EKPSS, 26 Nisan'da uygulanacak.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler