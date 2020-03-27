EKPSS 11 Ekim'de yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim'de yapılacak.

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 11 Ekim'de yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında değişiklik yaptığı Sınav Takvimi'ne göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (DİB-MBSTS) da 26 Aralık'ta düzenlenecek.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 4 Ekim, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 13 Aralık'ta uygulanacak.

Kaynak: AA