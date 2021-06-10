Ekoturizm değerlendirme toplantısı yapıldı

İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr.Şükrü Dursun başkanlığında ekoturizm ile ilgili yapılan toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtım Daire Başkanı Gürcan Senem, Kaytid Başkanı Serdar Sarıçam, Tursab Kayseri Temsilcisi, Kadın Girişimciler Derneği Temsilcisi, Oran Kalkınma Ajansı Temsilcisi, Kayseri'nin önde gelen turizmcileri ve otel yöneticileri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Şükrü Dursun; "Doğaya dayalı yeşil turizm olarak nitelendirdiğimiz ekoturizminde İlimizde bulunan doğal güzelliklerin tanıtımını yaparken, hem çevreyi korumak hemde çevrede yaşayan halkın refahını gözetmek zorundayız. Ekoturizmini amacına uygun sürdürülebilirliğini sağladığımız taktirde hassas olan ekosistemlerin korunmasını, bölge çevresinde ve içerinde yaşayan halkın sosyoekonomik gelişmesine de katkıda bulunmuş oluruz. İlimizde bulunan yerel kaynakların kullanımını ve tanıtımını en iyi şekilde yapmalıyız." Dedi.

Toplantıda ilimizde hayata geçirmek ve turizme entegre etmek için atılacak adımlara yönelik bir sunum da gerçekleştirildi. Kayseri'de ekoturizmini daha geniş kitlelere tanıtma ve daha iyi geliştirme konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: Bültenler