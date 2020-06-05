"Ekosistem köprüsü" PTT pullarında PTT AŞ, "Ekosistem Köprüsü" görseline yer verilerek hazırlanan "Dünya Çevre Günü" konulu tek değerli anma pulu ve ilk gün zarfını 5 Haziran 2020 tarihinde tedavüle sundu.

PTT'DEN DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ KONULU ANMA PULU

PTT, koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, 5 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulan ilk gün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek. Müşterilerin hazırlanan filatelik ürünler için ilk gün damgası ve posta damgası talepleri, 5 Haziran 2020 itibariyle 3 ay içerisinde iletildiği takdirde karşılanacak.

GÜVENLİ GEÇİŞ SAĞLIYOR

Yaban hayatının bölünmesini önlemek ve biyolojik çeşitliliğe katkı sağlamak amacı ile Gülek Boğazı ile Akdeniz'i İç Anadolu'ya bağlayan otoyol üzerine inşa edilen "Ekosistem Köprüsü", yörede bulunan birçok yaban hayvanını yönlendirerek otoyol üzerinden karşıdan karşıya güvenli şekilde geçebilmeleri sağlıyor.

Kaynak: Bültenler