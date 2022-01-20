Ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi

VERGİ Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanan TBMM Genel Kurulu'nda Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi görüşüldü. Teklifin görüşmeleri sırasında milletvekilleri grupları adına görüşlerini dile getirdi. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, zamları eleştirerek, "AKP iktidarında adeta lapa lapa zam yağıyor. 'Dolar düştükten sonra fiyatlar düşecek' diyordunuz. Dolar düştükten sonra doğal gazdan elektriğe, kömürden benzine hemen hemen her şeye zam geldi" dedi.

AK Parti'nin verdiği önergeyle, teklifin 2'nci maddesinin kapsamı genişletildi. Bu kapsamda, finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yabancı paralarını ve altın hesaplarını Türk Lirası'na çevirecek Kurumlar Vergisi mükelleflerinin dönüşüm esnasında oluşabilecek kambiyo zararları nedeniyle olumsuz etkilenmeleri önlenecek. Gerek yabancı paraların gerekse altın hesaplarının Türk Lirası'na dönüşümü esnasında yabancı paraların veya altın hesabının değerlemesinden bir zarar oluşması halinde bu zararın kurum kazancının tespitinde dikkate alınabilmesine olanak verildi.

Haber: Besti KARALAR/ANKARA,

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