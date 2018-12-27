Ekonomiye Yön Verenler Gaziantep'te Buluşacak

Ekonomiye yön verenler yarın Gaziantep'te buluşacak. Gaziantep'in ekonomik sıkıntılarının çözüme kavuşturulması için bir araya gelecek heyette Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken ve Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım olacak.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Gaziantep Ticaret Borsası'nın (GTB) organizasyonunu üstlendiği toplantıda Gaziantep ekonomisi ele alınacak.

Ticaret Bakanı Pekcan Gaziantep'te iş dünyası ile buluşacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, iş dünyası temsilcileri, bölgedeki Oda ve Borsaların başkanları ve üyeleri ile Gaziantep'te yarın "İş Dünyası İstişare Toplantısı"nda bir araya gelerek ekonomik durum değerlendirilmesi yapacak. TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in de yer alacağı toplantıda, bölgenin ve Gaziantep'in ticaret hayatında yaşanan sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili değerlendirmeler masaya yatırılacak.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a, Gaziantep ve bölgenin üretim ve ihracat potansiyelinin etkin kullanımı, en fazla Suriyeli barındıran bölgedeki illerin yaşadığı sıkıntılar ve çözüm önerileri ile ticaret ve ihracatı arttırıcı hususlar başta olmak üzere iş dünyasının talepleri konusunda bilgiler sunulacak.

TOBB Başkanlığında, Gaziantep Ticaret Odası(GTO), Gaziantep Sanayi Odası(GSO) ve Gaziantep Ticaret Borsası(GTB) organizasyonu ile yapılan bu toplantının, 2018'in değerlendirilmesi ve 2019 için öngörü sahibi olabilmek adına önemli bir fırsat olduğu, iş dünyasının bu fırsatı iyi değerlendirmesi gerektiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA