Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin ardından ekonomiye odaklanılması gerektiğini belirtti.

Eken, yaptığı yazılı açıklamada, yerel seçim sonuçlarının Sivas'a ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Demokratik bir ortamda gerçekleşen seçimleri kazanan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Genel Meclis Üyeleri ve Belediye Meclis Üyelerini tebrik eden Eken, seçimler sonrasında hedeflerinin ekonomik istikrar ve kalkınma olduğunu vurguladı.

Eken, 4,5 yıl seçimsiz bir süreç olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu süreyi toplumun tüm kesimleri ile bir araya gelerek, ülkemizin ve ilimizin yarınlarının inşası için en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Acilen seçim atmosferinden çıkarak, kalıcı reformlarla ekonomiye odaklanmalıyız. Hükümetimizin uygulayacağı yeni ekonomik plan çerçevesinde üretim, yatırım, ihracat hattında yoğunlaşmalıyız. Siyasi görüşümüz ve partimiz ne olursa olsun, sandıktan çıkan sonuca saygı duyup, el ele verip birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalıyız. Sivas iş dünyası olarak bundan sonra daha fazla üretmek, daha fazla yatırım, istihdam ve ihracat için çalışacağız. Ortak gayemiz, şehrimizin ve ülkemizin kalkınması, mutlu olmasıdır."

Kaynak: AA