Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

26.02.2020 15:56 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:56

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, ekonomi alanındaki kanun teklifinde, deprem sebebiyle bir şekilde etkilenen vatandaşların ve işletmelerin bir nebze de olsa mağduriyetlerini gidermeye yönelik maddeler getirdiklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Denizli Milletvekili Ök, afet yaşanılan yerlerde elektrik, doğal gaz tüketim bedellerinin 1 yıla kadar ertelenmesi ile dağıtım, tedarik şirketlerinin söz konusu ertelemeden kaynaklanan anapara haricindeki tüketicilerden tahsil edilmeyen bedellere ilişkin finansman maliyetinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanmasına yönelik düzenleme hakkında komisyona bilgi verdi.

Türkiye'nin deprem bölgesi olduğunu anımsatan Ök, "Deprem sebebiyle bir şekilde etkilenen vatandaşlarımızın ve işletmelerimizin bir nebze de olsa mağduriyetlerini gidermeye yönelik maddeler getirdik." dedi.

Ök, Elazığ, Malatya ile Van'daki depremden etkilenen vatandaşların düzenlemeden yararlanması için yasanın yürürlük tarihinin 1 Ocak 2020'den itibaren olmasını öngördüklerini dile getirdi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu belirterek, 1999 yılında meydana gelen depremin ardından bazı tedbirlerin öngörüldüğünü ancak üzerinden 21 yıl geçmesine rağmen binaların güvencesiz olduğunu ifade etti.

İstanbul'da bir deprem beklendiğini anımsatan Paylan, "İstanbul'da rant olan yerlerde kentsel dönüşüm yapıldı ama yoksul semtlere baktığımızda kentsel dönüşüm sıfıra yakın." diye konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Anadolu coğrafyasının büyük oranda deprem kuşağında olduğuna dikkati çekti. Sındır, bilim insanları ve ilgili uzmanların bir araya gelerek, önlemler konusunda çok önceden çalışmaları yapması gerektiğini belirtti.

Sındır, teklifle sadece elektrik ve doğalgaz faturalarının ertelenmesinin söz konusu olduğunu ancak haberleşme ve su giderlerinin de bulunduğunu anımsatarak, yerel yönetimlerin de kanunla sorumluluk almasında fayda olduğunu söyledi.

Görüşmelerin ardından Komisyon Başkanı Lütfi Elvan'ın oylamaya sunduğu teklifin söz konusu maddeleri kabul edildi.

Komisyonda teklifin maddelerinin görüşmeleri devam ediyor.

Kaynak: AA