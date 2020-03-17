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Teknoloji Üniversitesi, Ekonomi

Ekonomiye ilişkin "torba teklif" TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

17.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 17.03.2020 19:46
Ekonomiye ilişkin

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 4 maddesi daha kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, kamuda en az 5 yıl görev yapan müfettiş, denetçi ve kontrolörler arasından yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 31 Aralık 2020'ye kadar müfettiş veya başmüfettiş kadrolarına atanabilecek. Bu şekilde atananların sayısı 20'yi geçmeyecek.

Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesinin ismi, "İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi" olarak değiştirilecek.

Mücbir sebeplerden herhangi birinin bulunması halinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşü alınarak Maden Kanunu'nda sayılan mali yükümlülüklerin veya beyanların ertelenmesi ya da taksitlendirilmesine karar verilebilecek. Bu takdirde mali yükümlülüklere ilişkin zaman aşımı duracak ve hak düşürücü süreler erteleme süresinde işlemeyecek.

Bu hükmün uygulanması için mücbir sebebin malum olması veya ilgililer tarafından ispat veya belgelenmesi gerekecek. Bakanlık, mücbir sebep sayılan haller nedeniyle bölge, il, ilçe, mahal veya afete maruz kalanlar itibarıyla mücbir sebep hali ilan etmeye ve bu sürede mali yükümlülüklerden yerine getirilemeyecek olanları tespit etmeye yetkili olacak.

Meclis Başkanvekili Nimetullah Erdoğmuş, kanun teklifinin 15. Maddesinin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi. Erdoğmuş, aranın ardından komisyonun yerinde olmaması nedeniyle birleşimi, yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: AA

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