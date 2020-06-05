Ekonomiye ilişkin "Torba teklif" TBMM'de
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Ekonomiye ilişkin "Torba teklif" TBMM'de

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan torba kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

Ekonomiye ilişkin
05.06.2020 16:03 | Son Güncelleme: 05.06.2020 16:03

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan kredi kartı banka sözleşmelerinin elektronik olarak uzaktan yapılması, çek mağdurlarının mağduriyetini gidermesini kapsayan torba kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında teklifin içeriği hakkında bilgiler paylaştı. Son dönemlerde teknolojinin gelişmesi ve salgınla birlikte birçok hizmetin artık elektronik verilmeye başlandığına dikkati çeken Muş, "Kredi ve banka kartı, faktoring, finansal kiralama ve GSM operatörlerinin abonelik sözleşmelerinin artık elektronik olarak uzaktan yapılmasının önünü açıyoruz." dedi.

Karşılıksız çek düzenlenmesiyle alakalı çeki düzenleyenlerin karşı karşıya kaldığı bazı yaptırımların olduğunu ifade eden Muş, "Çeklerin yeniden düzenlenebilmesi için 3 ay süre vermiştik. Araya Kovid-19 salgını girdiği için 9 ay daha vatandaşlarımıza ek süre veriyoruz." diye konuştu.

Mehmet Muş, kamu bankaları ile kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duydukları sermaye ve sermaye yapılarının güçlendirilmesiyle ilgili olarak da İkrazen Özel Tertip Devlet İç Borçlanma Senet ihraç limitini yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkardıklarını böylece bu kuruluşlara 22 milyarlık ek finansman sağlayacaklarını söyledi.

Muş, 2020 yılında meydana gelen depremleri de anımsatarak Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adıyaman Tunceli, Van ve Manisa illerini kapsayan, bu bölgelerdeki vatandaşların mağduriyetlerin giderilmesi ve hizmetlerin sağlanması için istisnai bir hüküm getirileceğini ifade etti.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların Türkiye'de çalışmasına imkan vereceklerini kaydeden Muş, şöyle konuştu:

"Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza part time olarak tanımlanan işlerde çalışma imkanını getiriyoruz. Bu vatandaşlarımız burada emekli oldukları için orada bu işleri yerine getiremiyorlardı, Bunun da önünü açmış olacağız. Daha önce tütünle ilgili olarak düzenleme yapmıştık. Yetkisiz tütün üreten üretici ve çiftçiler, yetki belgesi almaksızın bu işi yapmaları halinde yaptırımlara maruz kalıyordu. Bu yaptırım 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecekti. Bunu bir yıl uzatıyoruz. Bu süre içerisinde de bu bölgelerde üretici kooperatifleri kuracağız. Çiftçilerimiz, ürünlerini bu kooperatiflerde satabilecektir."

Kaynak: AA

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