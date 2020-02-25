Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda

25.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 25.02.2020 17:38

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu'nun Başkentgaz'ın Kızılay'a bağışı konusunda herhangi bir soruşturma açılmadığı yönündeki sözlerine, "Müfettişlerimiz denetimlerini devam ettirirken bu hadise ortaya çıktı. O da denetim kapsamı içinde. Kızılay Derneğinde genel denetimlerimiz devam ediyor." diye cevap verdi.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri devam ediyor.

Ersoy, teklifin derneklere bildirim zorunluluğu getiren maddelerinin görüşmeleri sırasında, Kişisel Verileri Koruma Kanunu gereğince elde edilen verilerin paylaşılmadığını, düzenlemeyle bu yönde bir ihlalin söz konusu olmayacağını kaydetti.

Düzenlemeyle dernek üyeliklerinde şeffaflığın sağlanacağını dile getiren Ersoy, ayrıca vatandaşların e-Devlet üzerinden üyeliği olup olmadığını sorgulama imkanına kavuşabileceğini belirtti.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Mehmet Ersoy'un Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na yönelik sözlerini eleştirerek, "AK Parti İstanbul seçimlerinde herkesin bilgilerine ulaştı ve seçimi iptal ettirecek engellilere ilişkin verileri YSK'ye sundu." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, derneklere ilişkin sorunların, dernek yöneticilerinin yasal sorumluluklarının denetlenmesine yönelik yasal düzenlemeyle çözüme kavuşturulabileceğini savundu.

"Dünyanın en büyük fişlemesidir"

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, daha önce İçişleri Komisyonunda kabul edilen bir teklifte yer alan bu düzenlemenin, Genel Kurulda tekliften çıkarıldığını anlattı.

Bunun yeniden bir yasa teklifine eklenmesini eleştiren ve isteği dışında hiç kimsenin bir derneğe üye yapılamayacağını söyleyen Öztunç, "Bu dünyanın en büyük fişlemesidir. İfade ve örgütlenme özgürlüğüne aykırıdır. İstenen, sadece AK Parti'ye yakın derneklere üye olunsun." sözlerini sarf etti.

CHP Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, düzenlemenin, hak arama amaçlı dernek üyeliklerini azaltacağını savunarak şöyle konuştu:

"Vatandaş mimlenmekten korkuyor. Bu madde yasalaşırsa tüketici derneğine bile üye olmaktan kaçınacak. Bunu getirirken, sivil toplum örgütlerinin görüşü alındı mı? Muhalif derneklere gözdağı verilmesi sonucunu meydana getirebilir mi? FETÖ'ye zamanında göz yumdunuz. FETÖ'nün devamının araştırılacağı yer dernekler değil. Üniversitelere, farklı yerlere bakmanız lazım. Milyonlarca insan bir daha dernek üyesi olmak istemeyecek. Samimi olduğunuza, TÜRGEV'den nerelere destek verdiniz, bunları bize açarsanız inanırız. Bilgi istediğimizde bize, vatandaşa bilgi yok. Bu resmen fişlemedir."

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, "Başkentgaz'ın Kızılay'a bağışı konusunda herhangi bir soruşturma açmayan iktidarın, derneklere yönelik böyle bir düzenleme yapmasının bu konudaki samimiyetin sorgulanmasına neden olduğunu" söyledi.

"AK Parti özgürlükleri tarif ediyor"

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, partisinin siyaset zemininde özgürlükleri tarif eden esaslı bir yapı olduğunu vurguladı.

Uzun süre dernek üyeliği ve başkanlığı yaptığını anlatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Bir dernek üyesinin bildiriminin elektronik ortamda yapılmasının ne mahzuru var? Zaten bir derneğe üyelik düşünüyorsam, o derneğin fikirlerine katılıyorum demektir. Teröre teşne yapılar dernek kuruyor, üye yazılıyor. Dernekleri, sivil toplum yapısını temiz, berrak hale getirmek lazım. Dernekler, tarifleri gereğince işlev görsünler diye bu düzenlemeye ihtiyaç var."

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, kişinin bilgisi dışında bir derneğe üye yapılmasının önüne geçilebilmesi ve en çok üyeye sahip derneklerin belirlenebilmesi için bu düzenlemeye ihtiyaç olduğuna işaret etti.

Kalaycı, "Hangi özgürlüğü engeller bu? Neresi fişleme? Siyasi partilere üyelikler de bildiriliyor. Orada fişleme mi oluyor? Bu doğru bir düzenleme, destekliyoruz." dedi.

"Dünyaya örnek olabiliriz"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, derneklerin bildirimlerinin kamuya ifşa edilmeyeceğini, üye sayılarının da elektronik ortamda ortaya konulacağını anlattı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy, CHP'li Kuşoğlu'nun Kızılay'a ilişkin sözlerine cevaben "Müfettişlerimiz denetimlerini devam ettirirken bu hadise ortaya çıktı. O da denetim kapsamı içinde. Kızılay Derneğinde genel denetimlerimiz devam ediyor." diye konuştu.

HDP'li Paylan, AK Parti'li Ök'ün bu teklifle tarihi sorumluluk altına girerek "Nazi Almanyası'ndaki gibi bir düzenlemeyi hayata geçirdiğini" iddia etti.

Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, Paylan'ın sözlerinin kesinlikle kabul edilemeyeceğini söyledi.

Ök, bu konuda başka ülke örnekleri bulunabileceğini ifade ederek, "Bu uygulamayla belki de biz dünyaya örnek olabiliriz." diye konuştu.

Görüşmelerin ardından teklifin derneklere bildirim zorunluluğu getiren maddeleri kabul edildi.

Dernek üyeliklerine bildirim zorunluluğu

Dernekler Kanunu'nda değişiklik öngören teklife göre, derneklerin yönetim kurulu ve denetim kurulu üyeliklerine seçilenlerin yanı sıra üyelere de üyeliklerini bildirme zorunluluğu getiriliyor. Dernek üyelikleri kabul edilen ya da sona eren vatandaşların 30 gün içerisinde bildirimleri yapılacak.

Dernekler, altı ay içinde üyeliği devam edenlerin adını, soyadını, doğum tarihini ve kimlik numarasını mülki idare amirliğine bildirecek. Bu bildirimi yerine getirmeyen dernek yöneticileri hakkında 500 lira idari para cezası uygulanacak.

Dernekler Kanunu ile Türk Medeni Kanunu'na göre derneklerle ilgili her türlü kayıt, iş ve işlemler elektronik ortamda yapılabilecek.

Kaynak: AA