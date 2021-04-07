Ekonomiye ilişkin kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülüyor

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başlandı.