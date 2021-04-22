Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
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Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun - Haberler | Güncel

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ücretsiz izin ve prim desteği verilecek sektörlerin kapsamı genişletildi.

Kanunla yiyecek ve içecek sektörünün yanı sıra internet kafe, spor, eğlence, eğitim kursları, yüzme kulüpleri, form tutma ve vücut geliştirme salonları, bilardo salonları, eğlence parkları, lunaparklar, düğün, balo ve kokteyl salonları, oyun makinelerinin işletilmesi, güzellik merkezleri, hamam, sauna, kaplıca sektörlerinde faaliyet gösteren iş yerlerinde de günlük 50 lira ücretsiz izin desteği ve sigorta prim desteği verilecek.

Kamu kurum ve kuruluşları, menkul ve gayrimenkul malları elektronik ortamda açık artırmayla satabilecek.

Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle korunması mümkün olmayan ya da beklediği zaman önemli bir değer düşüklüğüne uğrayacağı anlaşılan mallar ile muhafazası tehlikeli veya masraflı olan mallar en uygun yerde pazarlıkla, borsası bulunan mallar ilgili borsada satılabilecek.

Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikle, tütün ürünleri, alkollü içecekler, sade ve meyveli gazozlar, meyve suları gibi ürünlerin yer aldığı malların komisyoncular vasıtasıyla veya konsinasyon suretiyle satışında, imalatçı tarafından bu mallar komisyoncuya veya konsinye işletmelere verildiği anda vergilendirilecek.

Kanunla, hastalık ve analık sigortasından ödenecek olan geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında dikkate alınan 3 aylık dönem, 12 aya çıkarılacak.

"Tarımsal kredi borçları yapılandırılacak"

İş göremezliğin başladığı tarihten önceki son bir yıl içerisinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanlara hastalık ve analık halinde ödeneğe esas tutulacak günlük kazanç, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek.

Yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranı 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanacak.

31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesaplarına aktarılmış olan tarımsal kredi borçları yapılandırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Tosun

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