Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda

Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

Terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl uzatılacak.

Terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 1 yıl uzatılacak.

TBMM Genel Kurulunda, Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Kanun teklifinin, terörle mücadelenin etkin şekilde sürdürülmesi için gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı sürelerinin getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulamasının, 3 yıl daha uzatılmasını öngören maddesi, AK Parti'nin değişiklik önergesiyle revize edildi.

Müzakerelerin ardından kabul edilen önergeye göre, söz konusu uygulama süresi 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl yerine 1 yıl daha uzatılacak.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, düzenlemenin, işkenceye ve kötü muameleye ortam hazırlamak için getirildiğini iddia etti.

Kanun teklifinin, sendikacılara karşı gözaltı sürelerini uzatmayı amaçladığını savunan Koç, "Bir tweet atan öğrenci gözaltına alınıyor, günlerce gözaltında tutuluyor. Her gün HDP'nin yöneticilerine ve çalışanlarına yönelik gözaltılar yaşanıyor ve bu kanuna dayanılarak günlerce gözaltında tutuluyor. OHAL rejimi bitti, Anayasa'ya aykırı bir biçimde OHAL'in devamı sağlanmaya çalışılıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Ayhan Erel de düzenlemenin Anayasa'ya aykırı olduğunu iddia etti.

Düzenlemeyle, iktidarın, "OHAL şartlarını Meclis denetimi olmadan 1 yıl daha sürdürmek istiyorum. İnsanları, istediğim şekilde gözaltına alabilirim, kamudan ihraç edebilirim, kimseye hesap vermem." dediğini savunan Erel, "Bu maddeyle anayasal özgürlüklerin pervasızca kısıtlanması, OHAL rejimine ait bazı uygulamaların devam ettirilmesi kabul edilemez." şeklinde konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Terörle etkin mücadele kapsamında, anayasal çerçevede, Meclis iradesiyle ortaya koyulan yasal düzenleme söz konusudur. 31 Temmuz 2021'de sona erecek sürenin, yine Meclis iradesiyle 1 yıl daha uzatılması talep edilmiştir." dedi.

Vatandaşlar için OHAL'in söz konusu olmadığını belirten Akbaşoğlu, "Ancak terörle, terör örgütleriyle doğrudan irtibatlı olanların korkması gereken bir düzenleme söz konusudur. Bunun dışındaki bütün iddialar da hakikat dışı suçlamalardır." diye konuştu.

"Bukalemunlar için avantajlı bir vasat ortam yaratıyor"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Vatandaşla ilgili bir durum yok." söyleminin doğru olmadığını, düzenlemeyle, yargının alabileceği kararların yürütmenin emrine verileceğini savundu.

Özel, "Normal demokrasilerde ancak yargının alabileceği bir ihraç kararını, 'Yürütme verdi ve doğrudur. Bunun dışındaki herkes vatandaştır. Bu kişi vatandaş bile değildir, hakkını da arayamaz.' diyorsunuz. Bunun en büyük sakıncası hukuk güvencesinin ortadan kalkmasıdır." değerlendirmesini yaptı.

Bu durumun, FETÖ ile mücadeleyi sulandıracağını öne süren Özel, "Yaratılan her mağdur, verilen her haksız karar, verilen her yandaşça karar, dönüp dolaşıp FETÖ'nün gerçek mensuplarını rahatlatıyor, kendisini orada veya burada renklendirerek gizleyen bukalemunlar için avantajlı bir vasat ortam yaratıyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Erzurum'da toplu açılış töreninde konuştu: (3)
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Ali Babacan Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Müge Anlı Düm Tek Tek Hakan Sabancı Serra Arıtürk
Spor Mustafa Er Fatih Terim Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 22:44:45. #1.14#

title