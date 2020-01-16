Ekonomiye ihracat dopingi...

16.01.2020 13:33 | Son Güncelleme: 16.01.2020 13:33

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İş İnsanları Derneği (DOSABSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, Türkiye'nin 2019 yılı ihracatının Cumhuriyet tarihinin yeni bir rekoru ile tamamladığını belirterek, "2019 yılının tamamında ülkemizin ihracatı 180 milyar 468 milyon dolar ile Cumhuriyet tarihi rekorunu tazeledi. İhracatçı firmalarımızın büyük gayretlerle ortaya koydukları bu performans, ekonominin dinamizmi ile birlikte bilhassa büyümenin yeniden pozitife geçmesini sağladı" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, bulunduğu coğrafi konum ve sahip olduğu rekabetçilik imkanlarıyla ihracattaki başarısını sürdüreceğini vurgulayan Çevikel, 2019 yılında Türkiye'den 40 ülkeye 1 milyar dolar üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini ve 1 milyar dolar üzeri ihracat yapan il sayısının 18 olduğunu ifade etti.

DOSABSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Çevikel, ülkemizin toplam ihracatı içerisinde Bursa çok önemli bir yer tuttuğunu da kaydetti.

Otomotiv ana ve yan sanayiinden tarıma dayalı gıda sanayine ve makine metale kadar pek çok alanda üretimin yapıldığı Bursa'nın, en çok ihracat yapılan iller arasında çok az bir farkla üçüncü durumda ve Ankara ile İzmir'in önünde olduğunu söyleyen Çevikel, "Kanuni merkezleri Bursa olan firmalarımız 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 12.7'lik artışla 14 milyar 987 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirmişlerdir. Bu tamamen Bursalı ihracatçı firmaların başarısıdır" dedi.

DOSABSİAD olarak bölgede faaliyet gösteren firmaların ihracatını artırmaya yönelik çalışmalarının devam ettiğini de ifade eden Çevikel sözlerini şöyle tamamladı:

"Bölgemizdeki fabrikalarımızın ve ihracatçı firmaların yer aldığı UR GE kümelerimiz, tekstil ile otomotiv ana ve yan sanayiinde önemli faaliyetler içerisindedir. Bilhassa rekabetçiliğin artırılması ve yeni pazarlara yönelik çalışmalar sayesinde Bölgemizdeki imalatçı ihracatçı firmalar 2020 yılında da ihracattaki başarılarını sürdürecektir."

Kaynak: Bültenler