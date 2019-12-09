Ekonomiye hem değer hem de cesaret kattılar

09.12.2019 09:59 | Son Güncelleme: 09.12.2019 09:59

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) düzenlediği 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 62 firmaya ödül verildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un katıldığı törende konuşan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, "Türkiye'nin karşılaştığı her zorluktan güçlenerek çıktık" diye konuştu.