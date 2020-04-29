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Ekonomiye güven "Kovid-19" ile geriledi

Küresel ekonomiyi durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle ekonomik güven endeksinde nisanda görülen düşüşün geçici olduğu belirtiliyor.

Ekonomiye güven
29.04.2020 13:46 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:46

Küresel ekonomiyi durma noktasına getiren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının yarattığı belirsizliklerin etkisiyle ekonomik güven endeksinde nisanda görülen düşüşün geçici olduğu belirtiliyor.

Çin'de başlayan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'u engellemek için alınan önlem ve kısıtlamalar dünya ve ülke ekonomilerini durma noktasına getirirken bu durum açıklanan ekonomik verilerde de kendini gösteriyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri nedeniyle birçok sektörde çalışmalara ara verildiği veya uzaktan çalışma yöntemiyle işlerin yürütüldüğü nisan ayında ekonomik güven endeksi aylık bazda yüzde 44,1 azalarak 51,3'e düştü. Endeksteki düşüş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. İsmet Demirkol, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, ekonomik güven endeksinin Kovid-19 nedeniyle nisanda gerilediğini söyledi.

"Hizmet ve sanayi sektöründe işlerin yavaşlaması ile evden çalışma uygulaması gibi tedbirlerin ekonomik güven endeksinin düşmesinde büyük rol aldığını" ifade eden Demirkol şunları kaydetti:

"Çin'deki virüs nedeniyle dünyanın yeni bir tedarikçi ülkeye ihtiyacı arttı. Bu yüzden otomotiv, bilişim, kimya, tekstil, tarım, hayvancılık ve sağlık gibi birçok sektörde, yüksek teknoloji, tedarik lojistik ve üretim üssünün Türkiye üzerinden gerçekleşmesi, önümüzdeki aylarda ekonomik güven endeksinde yükselişlere neden olabilir."

"Düşüşler tüm ülkelerde yaşandı"

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Aylin Cevizci de yurt içinde salgının ilk olarak 11 Mart'ta görüldüğünü ve nisan ayı içinde yayıldığını anımsattı.

Bu gelişmeyle birlikte virüsün yayılmasını önmek için kısmi çalışma, sosyal mesafe ve sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalara gidildiğini belirten Cevizci, "Ekonomik güven endeksi verisinde yaşanan düşüşün alınan bu önlemlerin güven çerçevesinde bir yansıması olarak değerlendiriyoruz. Bu gibi veri setlerindeki sert düşüşler faaliyetlerin bir anda keskin bir şekilde durduğu tüm ülkelerde yaşandı. Salgın global ölçekli bir sorunken düşüşü makul karşılamak ve negatif yorumlamamak gerekir " değerlendirmesinde bulundu.

Cevizci, endeksteki düşüşün geçici olduğunu belirterek, "Yılın ikinci yarısında kademeli şekilde sektörel toparlanmalar, ekonomik güven endeksine yansıyacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

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