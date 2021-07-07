Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı
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Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı

Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için akın akın Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlar esnafın yüzünü güldürüyor.

Yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek için akın akın Türkiye'ye gelen gurbetçi vatandaşlar esnafın yüzünü güldürüyor. Türkiye'ye giriş yaptıkları gibi Edirne'de konaklayan ve gün boyu alışveriş yapan gurbetçi vatandaşların ekonomiye katkılarının yadsınamaz olduğunu ifade eden bölge esnafı, mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'nin korona virüs salgınıyla başarılı mücadelesi gurbetçi vatandaşların güvenle Türkiye'ye gelmesini sağlıyor. Yaz tatillerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin, ana vatana gelişleri Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşturuyor. Sınır Kapısı'nda bulunan 11 peronun aktif olması uzun kuyrukların oluşmasının önüne geçiyor. Sınır Kapısı'ndaki işlemlerinin ardından Edirne'nin kent merkezinde alışveriş yapıp konaklamayı tercih eden gurbetçi vatandaşlar, esnafın yüzünü güldürüyor. Haziran ayında Kapıkule Sınır Kapısı'ndan 380 bin gurbetçinin giriş yaptığı öğrenilirken, kent merkezindeki otellerde dinlenmek için konaklamayı tercih eden gurbetçi vatandaşlar otellerde de yoğunluk oluşturuyor.

Her yer gurbetçi vatandaşlarla dolup taşıyor

Edirne'de bir otelin müdürü Ümit Yazıcı, konaklamak için gurbetçilerin otelleri tercih etmesiyle birlikte, zaman zaman otellerde yer kalmadığını söyledi. Kent esnaflarından Emin Özbostan da, gurbetçi vatandaşların ekonomiye ciddi katkı sağladıklarını anlattı. Bahri Bey Ciğercisi işletmecisi ve Edirne Tava Ciğer Tanıtma ve Koruma Kurulu Başkanı Bahri Dinar da, gurbetçilerin akın akın geldiğini belirterek, şehir merkezinin gurbetçi vatandaşlarla dolup taştığını ifade etti. Tava ciğer yiyen gurbetçi vatandaşlar, Edirne'nin çok güzel bir kent olduğunu söylediler.

"Türkiye'nin 1 saatini 1 aya değişmem"

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçi vatandaşlar duygu dolu açıklamalarda bulundu. Bir gurbetçi vatandaş, "memleketimiz gibi yok, buranın 1 saatini oranın 1 ayına değiştirmem" dedi.

Bir başka gurbetçi vatandaş da "uzun yolları vatanımız için geldik" açıklamasında bulundu. Bir diğer gurbetçi vatandaş da, "Buraya her geldiğimizde ayrı bir duyguyla geliyoruz. Her gelişimizde ayrı bir heyecanımız oluyor" açıklamasında bulundu. - EDİRNE

Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı
Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı
Ekonomiye gurbetçi dopingi, 1 ayda 380 bin gurbetçi giriş yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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