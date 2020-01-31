"Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü" PTT'nin

31.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:38

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen "5. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen "Anadolu Medya Ödülleri" töreni Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Ulusal, yerel gazeteci ve Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının katıldığı ayrıca basın mensuplarına farklı dallarda ödüllerin takdim edildiği törende Türkiye'nin önemli kuruluşlarından PTT AŞ'ye 'Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü' takdim edildi.

180 yıllık geçmişiyle her alanda ulaşılabilir ve güvenli hizmet sunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten'e, bu anlamlı ödül Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Kaynak: Bültenler