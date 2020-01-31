"Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü" PTT'nin
Haberler » Güncel » "Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü" PTT'nin - Haber

"Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü" PTT'nin

180 yıllık tecrübesiyle ülkesine birçok alanda başarılı hizmet sunan PTT AŞ, Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü'nün sahibi oldu.

31.01.2020 17:38 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:38

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen "5. Anadolu Medya Ödülleri" sahiplerini buldu.

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen "Anadolu Medya Ödülleri" töreni Sayın 'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Ulusal, yerel gazeteci ve Türkiye'nin önde gelen kuruluşlarının katıldığı ayrıca basın mensuplarına farklı dallarda ödüllerin takdim edildiği törende Türkiye'nin önemli kuruluşlarından AŞ'ye 'Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü' takdim edildi.

180 yıllık geçmişiyle her alanda ulaşılabilir ve güvenli hizmet sunan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT AŞ) Genel Müdürü Hakan Gülten'e, bu anlamlı ödül Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler