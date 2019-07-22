Ekonomiye Fayda Endeksi, Ağustos ayında açıklanıyor

İlk sonuçların, Ağustos ayında kamuoyu ile paylaşılması planlanıyor.

YTÜ İstatistik Bölümü'nün akademik denetiminde ve raportörlüğünde saha çalışmaları tamamlanan, Türkiye örneklemi kabul edilen 26 bölge ve 72 ilde Bilgisayar Destekli Telefon ile Arama Yöntemi kullanılarak (CATI) yapılan araştırmada, kurum ve markaların kamuoyu nezdinde yönetim, ürün ve sosyal fayda eksenindeki sergiledikleri performanslarının bıraktığı izler ölçümlendi. Bu çerçevede onlarca sorunun yöneltildiği araştırma için yaklaşık on iki bin kişiyle yaklaşık 120 bin dakikalık telefon görüşmesi yapıldı. Araştırmada Türkiye ekonomisine en çok fayda sağlayan 25 kurum ve marka ile lokomotif 30 farklı sektörde faaliyet gösteren marka ve kurumların algı derinlikleri ölçümlendi.

Şirketlerin ekonomiye ve topluma faydası ölçülüyor

EFE hakkında bilgi veren TİA Başkanı Ertan Acar, hayata geçirilen yeni endeks ile kurum ve markaların ülkeye sağladıkları fayda zemininde itibarlarını tesis eden alt detaylar ortaya çıktığını belirterek, "YTÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ve Dr. Ömer Bilen'in öncülüğünde hayata geçen bu çalışma Türkiye İtibar Endeksi çalışmasının bir alt endeksi durumunda. Türkiye İtibar Endeksi ile kurum ve markaların algı izlerinin bir bakıma röntgen ve kan tahlilini elde ediyoruz. EFE ile bu kez MR'ını da görmüş olacağız.Elde edilen bulgu ve veriler bize, itibarlı kabul edilen marka ve kurumların kamuoyu nezdinde ülke ekonomisine ve topluma ne kadar faydalı şirketler olarak algılandığını detayları ile verecek" diye konuştu.

"Üç alt endeksin toplamından oluşuyor"

EFE'nin metodolojisi hakkında konuşan YTÜ Öğretim Üyesi Dr. Ömer Bilen ise "EFE, üç alt endeksin toplamından oluşuyor. Bunlar, marka ya da kurumun yönetimsel performansının kamuoyunda tesis ettiği fayda algısı, ürün performansının oluşturduğu fayda algısı ve kurum ya da markanın topluma kattığı değer ya da ürettiği projeler neticesinde zihinlerde kazıdığı fayda algısı şeklinde özetleyebiliriz. CATİ anketinde bir ana ve üç alt başlık altında 17 farklı soru soruldu. Uzman görüşlerine göre; soruların 3 alt kategori içindeki ağırlıkları ile 3 alt kategorinin EFE içindeki ağırlıkları 'Analitik Hiyerarşi Prosesi' kullanılarak belirlendi" dedi.

Akademiden yapılan açıklamada; Ağustos ayında kamuoyu ile paylaşılacak EFE Raporu'nu satın almak isteyen marka ve şirketler için ön kayıt işlemlerine başlandığı da duyuruldu.

Kaynak: Bültenler