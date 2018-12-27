Ekonomiye Değer Katanlar'a Ödülleri Verildi

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 45'inci kez düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde, çeşitli kategorilerde 59 ödül sahiplerini buldu. 'Enerji Sektör Lideri' ödülü üst üste üçüncü kez Limak Enerji Uludağ Elektrik'e verilirken, grubun diğer şirketi Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) da 'Kurumlar Vergisi' kategorisinde 6'ncı oldu.

BTSO tarafından bu yıl 45'inci kez düzenlenen 'Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni 2018' Odanın hizmet binasında gerçekleştirildi. İhracat, sektör liderleri ve vergide zirvede yer alan kurum ve kuruluşların ödüllendirildiği geceye, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bursa Valisi Yakup Canbolat, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın katıldı.

Törende Limak Enerji şirketleri iki ödüle birden layık görüldü. 'Enerji Sektör Lideri' ödülü üst üste üçüncü kez Limak Enerji Uludağ Elektrik'e verilirken, grubun diğer şirketi UEDAŞ ise 'Kurumlar Vergisi' kategorisinde 6'ncılık ödülüne hak kazandı.

ÖZDEMİR: KRİZİ DEĞİL, NASIL BÜYÜYECEĞİMİZİ KONUŞMALIYIZ

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir şirket adına ödülleri, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Bursa Milletvekili Efkan Ala ve BTSO Başkanı İbrahim Burkay'ın elinden aldı. Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir törende yaptığı konuşmada, ödülle Limak Enerji'nin sektördeki öncü konumunun tescillendiğini söyleyerek, Türkiye'nin kritik süreçten geçtiği bir dönemde sektör olarak üzerlerine düşeni yapacaklarını kaydetti. Özdemir, "Limak Enerji olarak müşteri memnuniyetini daima ön planda tutuyoruz. Biz, vatandaşlarımız için çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz. Ülke olarak büyümeyi sürdürmemiz ve hedeflerimize ulaşmamız için daha çok çalışmamız gerekiyor. Diğer yandan sektöre yönelik bir analiz yaptığımızda, enerji tüketiminde bir artış gözlemliyoruz. Bu iyiye işaret. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan elektrik ve doğal gazda yüzde 10'luk bir indirim yapılacağını açıkladı. Bu indirimin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Amacımız enflasyonu düşürmek. Enerji fiyatlarının düşmesi, enflasyonun düşmesine büyük oranda destek olacaktır. Artık Türkiye'de krizi değil, nasıl büyüyeceğimizi ve hedeflerimize nasıl ulaşacağımızı konuşmamız lazım" dedi.

59 ÖDÜL VERİLDİ

Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde 'Gelir Vergisi', 'Kurumlar Vergisi', 'İhracat', 'Vergi Özel Ödülleri' ve 'Sektör Liderleri' kategorilerinde 59 ödül sahiplerini buldu.

- Bursa

Kaynak: DHA