Çavuşoğlu, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından 44'üncüsü düzenlenen "Ekonomiye Değer Katanlar 2017 Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, hem Bursa'nın hem de Türkiye'nin büyüdüğünü, BTSO'nun "Bursa Büyürse Türkiye Büyür" sloganının gerçek olduğunu söyledi.



Hükümetin sağladığı teşvikler ve yatırım ortamını iyileştirme çabaları sonucunda, Bursa'da son dört yılda 16 binden fazla yeni şirket kurulduğunu belirten Çavuşoğlu, "Türkiye'de kurulan her 100 şirketten 4'ü Bursa'da açılmış oldu. Hükümetin yabacı sermaye için yatırım ortamını iyileştirmesi sayesinde sizlerin de destekleriyle Bursa, 7,1 milyar lira yatırım çekerek, ülkemizde en fazla yabancı yatırım alan il oldu." diye konuştu.



Türkiye'nin ihracata dayalı kalkınma hedeflerine ulaşması yolunda en çarpıcı örneklerin Bursa'dan geldiğine dikkati çeken Çavuşoğlu, ihracatçı sayısının artması ve uluslararası pazarlardaki artan gücün bir gurur vesilesi olduğunu, dünya ticaretindeki daralmaya rağmen Bursa'nın yıl sonunda 14 milyar dolarlık ihracat barajını aşmasının beklendiğini belirtti.



Çavuşoğlu, Bursa'nın Türkiye'nin ikinci büyük ihracatçı kenti olarak öncü rolünü devam ettirdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Bursa, sunmuş olduğumuz destekler ve hayata geçirdiğimiz projelerle son 4 yılda 800'ü aşkın yeni ihracatçı kazandı. Bursa'da 2002'de sadece bin 717 olan ihracatçı sayısı, 2016'da 4 bin 294'e yükseldi. Her şeyden önemlisi son dört yılda 128 bin Bursalı, sizlerin girişimleri ve gayretleriyle iş imkanına kavuştu. Türkiye'nin ihracatta 2023'te gelmek istediği kilogram başı ortalama birim fiyatına bugünden ulaşan Bursa, inşallah yakın gelecekte 8 dolarlık hedefine de ulaşacak. İnşallah 61 yıllık özlemimiz olan 'Bursa Hızlı Tren Projesi'nin tamamlanıp devreye girmesiyle Bursa ekonomisinin çok daha hızlı bir ivme kazanacağına inanıyorum. Bu proje, hızla devam etmektedir. Yenişehir-Osmaneli altyapısı, Bursa-Yenişehir-Osmaneli üst yapı ve elektromekanik ihale hazırlıkları devam ediyor. İnşallah 2018 ocak ayı sonunda ihaleye çıkılması planlanıyor. Eylem planına göre bitiş tarihi 2019'dur ve ihale süreçlerindeki durumlara bağlı olarak 2020'ye sarkması muhtemeldir. Ben, hızlı tren projesiyle Bursa'nın yeni bir eşik atlayacağına inanıyorum."



"Türkiye, dünya ekonomisi ve siyasetinin belirleyici ülkelerinden"



Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini vurgulayan Çavışoğlu, "Türkiye'nin uluslararası arenada kuşatılmaya ve diz çöktürülmeye çalışıldığı, siyasi ve ekonomik olarak baskı altına alınmaya çalışıldığı bir zaman diliminden geçtiğine hep birlikte şahit oluyoruz ancak ülkemizin ve milletimizin bu uluslararası operasyonlara cevabı, daha fazla üretmek, daha fazla ihracat yapmak ve daha fazla büyümek şeklinde olmuştur." ifadesini kullandı.



Çavuşoğlu, özellikle son çeyrekte, Türkiye'nin yüzde 11,1'lik büyümesinin dostlarına ve mazlum milletlere güven telkin ettiğini belirterek, şöyle devam etti:



"Türkiye'nin yıllık büyüme hızında istikrarı yakalaması, bu büyüme hızını devam ettirebilmesi, daha çok sanayici ve iş adamlarının gayretlerine ve hükümetimizin sizlere desteklerine bağlıdır. Biz bu ekonomik büyümeyi sürdürdükçe, refahımızı artırdıkça, bugün bize sorun çıkarma niyetinde olanların da yavaş yavaş ülkemizle işbirliği çabalarına gireceklerinden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 11,1 oranında, rekor seviyede büyümesi, Türkiye düşmanlarını hayal kırıklığına uğratırken, maalesef ana muhalefet partisinin genel başkanını da rahatsız etti. Türkiye, bu büyüme oranıyla G-20 ülkelerinin tümünü geride bıraktı. Bizler her açıdan Türkiye'yi büyütmeye ve yatırımcı çekmeye çalışırken, Sayın Kılıçdaroğlu'nun Hitler döneminden bahsederek, Türkiye'de hiçbir kimsenin can ve mal güvenliği bulunmadığını öne sürmesi, bu ülkeye açık bir ihanettir. Bu denli hayal aleminde yaşayan bir ana muhalefetin Türkiye'yi yükseltmek için bir kaygısı olmadığını bir kez daha görmüş olduk. Kılıçdaroğlu'nu bir an önce CHP seçmenine saygı duymaya ve Türkiye gerçekleriyle yaşamaya çağırıyorum."



Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin dünya ekonomisinin büyümesi ve gelişmesi anlamına geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bazıları hala anlamak istemese de Türkiye, dünya ekonomisinin ve siyasetinin belirleyici ülkelerinden biridir. Bunun son örneği BM'de Kudüs ile ilgili alınan karardır. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde sanayicinin de tüccarın artık dünyada açamayacağı kapı kalmamıştır." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmaların ardından düzenlenen törende, Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Mehmet Müezzinoğlu ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay tarafından, "Dönüşüm ve Fark Yaratanlar", En Fazla Ar-Ge Yatırımı Yapanlar", "Sektör", "İstihdam", "Kurumlar Vergisi", "Gelir Vergisi", "İhracat" ve "İnavasyon" kategorilerinde ödüller sahiplerine takdim edildi.