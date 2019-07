"Ekonomiye Değer Katan Rize'nin Yıldızları" ödül töreni

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim. Siyasi görüşünden, mezhebinden, etnik kökeninden, dininden dolayı, farklı düşüncesinden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirimize sarılalım. 80 milyon kardeşten başka kardeş yok." dedi.

Rize Ticaret ve Sanayi Odasınca, kentteki bir otelde düzenlenen "Ekonomiye Değer Katan Rize'nin Yıldızları" vergi ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, Kaçkar Dağları gibi heybetli, Karadeniz gibi coşkulu Rize'de bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Hısarcıklıoğlu, Rize'nin 17 senedir Türkiye'nin kalkınmasına liderlik eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ülkeye kazandıran önemli bir şehir olduğuna ve TOBB'un yönetiminde önemli Rizeliler bulunduğuna işaret etti.

Marka şehir olmanın formülünün, "birlik" olmaktan geçtiğine dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, OSB'nin tamamladığını ve ikinci etaba başladığını, Karadeniz'i güneye bağlayan Ovit Tüneli'nin bittiğini, turizm için çok önemli olan Rize-Artvin Havalimanı'nın da bitmek üzere olduğunu söyledi.

Türkiye'de ve Rize'deki ekonomik durumu kıyaslayan Hisarcıklıoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de karşılıksız çek geçen yıl yüzde 76 artmış. Türkiye'de işler sıkıntıda. Rize de enflasyonun altında kalmış. Yüzde 10. Bankalarda çıkan karşılıksız çek, senede baktık farklı mı diye? Türkiye'de TL bazında protesto edilen senetler yüzde 55. Rize'de senet protestosu eksi yüzde 11. Rize'de bankalarda takibe düşmüş alacaklar. Türkiye'de kredilerin yüzde 4'ü sorunlu. Rize'de yüzde 2,5. Bu tablo şu demektir, esnaf Rize'nin dışına gittiği zaman ticaret yapıyorsa bankalar da buna dikkat etsin. Rizelinin sözü senettir. Rizeli tüccar ve sanayici için bir ibret vesikasıdır. Mal alacak Rizeliler bu rakamları peşine taşısın. Rizeli verdiği sözü yerine getirir.

Ticareti bilen Rizeliler. Fenerbahçe'ye bir futbolcu sattınız, 4 adam aldınız. Hepsi genç milli. Üstüne bir de 4 milyon avro aldınız."

Hisarcıklıoğlu, Karadeniz'in her biri cennet köşesi yaylalarının çarpık yapılaşmanın kurbanı olduğunu aktararak, "Buraları korumazsak, altın yumurtlayan tavuğu öldürmüş oluruz. Bu hazineye sahip çıkıp, korumanız lazım. Müsebbibi insan oğlu. Bunu koruyup kollamalıyız." diye konuştu.

Rize'de ilkokul, fen lisesi ve imam hatip lisesi yaptıklarını vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Hem Rize hem de Türkiye için çok önemli olan Sarp Sınır Kapısı'nın modernizasyonunu yaptık. Bakanımız Sayın Hayati Yazıcı'nın liderliğinde, kamu-özel sektör işbirliğiyle modernize ettik.

Rize'nin bir diğer şansı da gayretli ve çalışkan oda ve borsamız olması.

Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve Rize Ticaret Borsası akredite, 5 yıldızlı oda borsa.

Yani sizlere, Avrupa standardında hizmet sunduklarını tescil ettirdiler.

Bunu da biz değil uluslararası akreditasyon kurumları verdi." ifadesini kullandı.

İşverenlere sağlanan kolaylıklar

İş adamlarının en büyük şikayetinin finansmana erişim olduğunu anlatan Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"En büyük sıkıntımız bankacılık sektörüydü.

Bu bankalar o kadar vicdansızlar ki iyi günde hepsi peşimizden koşar, yağmur başladığı an elinden şemsiyeyi alıp hepsi ortadan kaybolur.

İşte biz de bunlara karşı elimizi taşın altına koyduk, tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Türkiye'deki KOBİ'lerin yüzde 15'ine 96 bin KOBİ'mize 12 milyar lira kredi imkanı çıkardık. Düşük faizli KOBİ destek paketlerini başlattık. Hükümetimize gidip ilave destek talep ettik.

4 ayrı kredi paketiyle KOBİ'lerimize kredi imkanı sundular.

Diğer bir sıkıntı yüksek istihdam maliyetleriydi.

Rize'de kim bir kişi çalıştırıyorsa herkes ödülü hak ediyor."

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin iş adamlarının birer kahraman olduğunu, dertlerin hükümetin desteğiyle azaldığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İşverene asgari ücret desteği getirilmesini sağladık. 2019'da aylık 150 TL olarak 12 ay boyunca kullanılacak. İstihdam seferberliği başlattık. Tarihimizde ilk her aldığımız işçiye ocak-nisan arasında her aldığımız işçiye cebimizden bir lira vermedik. Ne maaş, ne SSK, ne prim ve vergi ödedik. Dördüncü aydan sonra yeni bir kişi istihdam edersek sadece 2 bin 20 lira ödeyeceğiz. Üzerindeki bin 400 lirayı devlet bizden almıyor. Sadece asgari ücreti ödüyoruz. İşinde zorluk çeken, işçisinin maaşını ödemekte zorluk çekiyorsa maaşını İşsizlik Fonu kısa çalışma ödeneğinden alıyor. İş düzelmedi, ilave 3 ay daha kullanıyorsun.

İç piyasayı harekete geçirmek için KDV indirimleri geldi. Mobilya, beyaz eşya, otomobil ve konutta vergiler indirildi.

Konut hariç diğerleri haziran sonunda bitti ama uzatılması için de hükümetten talep ediyoruz."

İş mahkemeleri ve davaların hep işveren aleyhine sonuçlandığının altını çizen Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"İşçi ile mahkemelik olduk. İşçisi ile mahkemelik olup kazanan var mı? Yüzde 99.2'sini işveren olarak kaybediyor.

Bunu da anlattık, hükümet ikna oldu ve adım attı.

Batı'da olduğu gibi arabuluculuğa gidilmesi sağlandı. 2019'dan itibaren ticari uyuşmazlıklarda da arabuluculuk zorunlu hale geldi.

Buralarda hem daha hızlı hem daha çok daha az maliyetle, davalar sonuçlanıyor. Sonuçlanan dava yüzde 63. Mahkemeye gitmeden helalleşiyor.

Bu imkanı mutlaka kullanın.

Ticari davalarda da arabuluculuk var. Bugünkü mahkeme sisteminde bitmesi 2 sene. Bir üst mahkeme 2 sene. Alacakları 4 sene sonra alabiliyorsun."

"Ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim"

Tarihimizdeki en önemli günlerden olan 15 Temmuz gününün unutulmamasını isteyen Hisarcıklıoğlu, "15 Temmuz günü bu ülkenin yanında dünyadan kim vardı? Hiç kimse yok. Bizzat şahidim. 15 Temmuz'u engelleyen kimdi? 80 milyon. Sıkıntı oldu mu bir araya gelmesini biliyoruz. Sıkıntı gitti mi herkes ayrı bir cumhuriyet. Herkes ayrı bir başkan. Ne olur birbirimizi ötekileştirmeyelim.

Siyasi görüşünden, mezhebinden, etnik kökeninden, dininden dolayı, farklı düşüncesinden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirimize sarılalım. 80 milyon kardeşten başka kardeş yok." şeklinde konuştu.

Hisarcıklıoğlu, "Herkes benim gibi düşünecek. Yok böyle bir şey." ifadesini kullanarak, "Allah bunu yapmadı, sen nasıl yapacak. Bu salonda herkesin çizdiği çizgiler birbirine benzemez. Farklı olacağız. Esnafımız, işçimiz, herkes kabullenecek. Farklılıkların güzellikler olduğunu kabul edeceğiz. Nasıl yapacağız? Ortak akıl. İstişare edeceğiz. Çoğunluk ne diyorsa kabul edeceğiz. Bunu yaparsak başarı var. Birlikte rahmet ve bereket, ayrılıkta azap var. Bunu yaparsak biz kazanırız. Dışarıdan Ahmet, Mehmet, Hans'ı Tom'u suçlamaya gerek yok. Biz bir araya gelirsek şu bileği kimse bükemez." dedi.

Konuşmaların ardından vergi rekortmenlerine plaket ve ödülleri verildi.

Programa Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin ile diğer ilgililer ve iş adamları katıldı.

Öte yandan, daha önce etkinliğe katılacağı açıklanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Ankara'daki çeşitli toplantılar nedeniyle programa katılamadı.

Kaynak: AA