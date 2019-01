Ekonomiye Değer, Bölgeye Renk Katıyor

Köyceğiz'de belediye, Muğla Yabanılar Derneği ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile yıl içerisinde kurulan pazarlar ilçe ve bölge ekonomisine değer katıyor.

İlçede yıl boyunca kurulan Eko Pazar, İkinci El Pazarı, Hanımeli Pazarı ve Noel Pazarı çevre ilçelerden ve illerden binlerce ziyaretçinin ilgisini çekiyor. Köyceğiz Belediyesi, Muğla Yabancılar Derneği ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliklerde açılan stantlarda çeşitli kıyafet, içecek, yiyecek, el işi ürünler ve hediyelik eşyalar satışa sunuluyor.

Binlerce kişinin katıldığı etkinliklere Muğla'nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Antalya, Ankara ve İstanbul ile birçok bölgeden yerli ve yabancı misafirler ilgi gösteriyor.

Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, kurulan pazarlarda Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan'ın büyük desteğini gördüklerinin altını çizdi.

Özellikle kış aylarında yörenin durgun ekonomisini canlandırmak için çalıştıklarını vurgulayan Karanfiloğlu; "Her yıl Aralık ayı içerisinde Noel Pazarı yapıyoruz. Geçtiğimiz günlerde yedincisini yaptık. Ayrıca belediyemiz ile birlikte her ayın son Pazar günü İkinci El Pazarı kuruyoruz. Bunun yanında 15 günde bir Eko Pazar, her gün Kültür Evi bahçesinde Hanımeli Pazarı kuruluyor. Bu pazarlar ile halkımıza, sanatçımıza, üreticimize, ev hanımlarına alış veriş imkanı sunuyoruz. Ev ekonomisine faydalı olması, kullanılmayan eşyaların ekonomiye kazandırılması için bu pazarların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca kış aylarında yaptığımız bu etkinliklerde bölgede bulunan işletmeler, oteller hizmet veriyorlar." diye konuştu.

Amaç uluslararası etkinlik

Karanfiloğlu, "Türkiye'nin En Büyük Noel Pazarı" sloganıyla gerçekleştirdikleri Noel Pazarı etkinliğini gelecek yıl, Uluslararası düzeye taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Yaklaşık 2 bin stantla pazarı açmayı hedeflediklerini belirten Muğla Yabancılar Derneği Başkanı Halil Karanfiloğlu, "Yurtdışından turların katılabileceği bir organizasyon yapmak istiyoruz, gelecek yıl için çalışmalarımızı bu yönde yapacağız. Etkinliği üç gün sürecek karnaval şeklinde gerçekleştirerek bölgemizin turizm potansiyeli daha da yükseltme düşüncesindeyiz. Bu yılki pazarımıza Türkiye'nin yedi ilinden turlar düzenlendi. Yaklaşık 27 tur gelerek bölgemizin konuğu oldu. Yakındaki Rodos'tan gelenlerin olması bizi çok sevindirdi. Noel Pazarımız Türkiye'nin en büyüğü olmasının yanı sıra Avrupa'nın bir çok bölgesinde yapılan etkinliklerden daha büyük. İnşallah bu etkinliği Uluslararası bir düzeye taşıyıp Köyceğiz'in ve bölgemizin adını bütün dünyaya duyuracağız." dedi. - MUĞLA

