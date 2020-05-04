Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor
04.05.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.05.2020 15:51
Ekonomistler, yıllık enflasyonun gelecek aylarda lehte baz etkisiyle kademeli gerileyeceğini, Merkez Bankasının da enflasyondaki düşüş eğilimine göre faiz indirimlerini sürdürebileceğini tahmin ediyor.
Ekonomistler, yıllık enflasyonun gelecek aylarda lehte baz etkisiyle kademeli gerileyeceğini, Merkez Bankasının da enflasyondaki düşüş eğilimine göre faiz indirimlerini sürdürebileceğini tahmin ediyor.
Kaynak: Dunya.com