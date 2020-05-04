Ekonomistler, yıllık enflasyonda düşüşün süreceğini tahmin ediyor

Ekonomistler, yıllık enflasyonun gelecek aylarda lehte baz etkisiyle kademeli gerileyeceğini, Merkez Bankasının da enflasyondaki düşüş eğilimine göre faiz indirimlerini sürdürebileceğini tahmin ediyor.