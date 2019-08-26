Ekonomistler Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki ani değer kaybını nasıl yorumluyor?

Ekonomistler Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki ani değer kaybını nasıl yorumluyor?

Pazartesi sabahı Asya piyasalarının açıldığı ilk saatlerde Çin Yuan'ı ve Türk Lirası Amerikan Doları karşısında ani değer kaybı yaşadı. Ekonomi uzmanları, Türk Lirası'nda yaşanan ani değer kaybını nasıl yorumluyor?

26.08.2019 12:45
Ekonomistler Türk Lirası'nın Dolar karşısındaki ani değer kaybını nasıl yorumluyor?

Pazartesi sabahı Asya piyasalarının açıldığı ilk saatlerde Çin Yuan'ı ve Türk Lirası Amerikan Doları karşısında ani değer kaybı yaşadı.


Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında artan gerilimin ardından Çin Yuan'ı, ABD Doları karşısında son 11 yılın en düşük seviyesini görürken Türk Lirası gece saatlerinde yüzde 15 değer kaybetti. TL/ Dolar kuru bu sürede 5.75'ten 6.38'e yükseldi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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