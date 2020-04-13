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Ekonomistler swap düzenlemesi için ne düşünüyor?

BDDK'nın dün gece gerçekleştirdiği swap düzenlemesi ile dövizdeki kur hareketliliğindeki artışı önlemeyi amaçladığını belirten ekonomistler, yüzde 1'lik oranın pratikte swap hattını kapatmak anlamına geldiğini ifade ediyor.

13.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.04.2020 10:10
Ekonomistler swap düzenlemesi için ne düşünüyor?

BDDK'nın dün gece gerçekleştirdiği swap düzenlemesi ile dövizdeki kur hareketliliğindeki artışı önlemeyi amaçladığını belirten ekonomistler, yüzde 1'lik oranın pratikte swap hattını kapatmak anlamına geldiğini ifade ediyor. Ek olarak, hisse senedi satışına neden olabileceği kaydediliyor.

Kaynak: Dunya.com

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