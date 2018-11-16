Ekonomistler Sert Fren Bekliyor

Sanayi üretimi verisinin ardından ekonomistler Türkiye ekonomisinin Yeni Ekonomi Programı'nda çizilen yumuşak iniş senaryosundan daha sert bir şekilde yavaşlama gösterebileceğini belirttiler. Veriler; inşaat, metal, makine teçhizat, mobilya gibi alanlarda belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.