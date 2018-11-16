Ekonomistler Sert Fren Bekliyor
Sanayi üretimi verisinin ardından ekonomistler Türkiye ekonomisinin Yeni Ekonomi Programı'nda çizilen yumuşak iniş senaryosundan daha sert bir şekilde yavaşlama gösterebileceğini belirttiler.
Sanayi üretimi verisinin ardından ekonomistler Türkiye ekonomisinin Yeni Ekonomi Programı'nda çizilen yumuşak iniş senaryosundan daha sert bir şekilde yavaşlama gösterebileceğini belirttiler. Veriler; inşaat, metal, makine teçhizat, mobilya gibi alanlarda belirgin bir yavaşlamaya işaret ediyor.
Kaynak: Dunya.com