Ekonomistler olağanüstü faiz indirimini değerlendirdi
TCMB'nin diğer merkez bankalarını takip ederek olağanüstü faiz indirmesini ve likidite adımlarını olumlu bulan ekonomistler, para politikası tedbirlerinin mali paket ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.
17.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:44
TCMB'nin diğer merkez bankalarını takip ederek olağanüstü faiz indirmesini ve likidite adımlarını olumlu bulan ekonomistler, para politikası tedbirlerinin mali paket ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.
Kaynak: Dunya.com