Ekonomistler olağanüstü faiz indirimini değerlendirdi TCMB'nin diğer merkez bankalarını takip ederek olağanüstü faiz indirmesini ve likidite adımlarını olumlu bulan ekonomistler, para politikası tedbirlerinin mali paket ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyor.

TCMB'nin diğer merkez bankalarını takip ederek olağanüstü faiz indirmesini ve likidite adımlarını olumlu bulan ekonomistler, para politikası tedbirlerinin mali paket ile desteklenmesi gerektiğini düşünüyor. Kaynak: Dunya.com