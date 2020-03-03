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Ekonomistler Fed kararı için ne düşünüyor?

Fed'in 50 baz puan faiz indirmesini değerlendiren ekonomistler, bu ve diğer merkez bankalarından beklenen faiz indirimlerinin TL varlıklar için olumlu bir gelişme olduğunu vurguluyor.

03.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:29
Ekonomistler Fed kararı için ne düşünüyor?

'in 50 baz puan faiz indirmesini değerlendiren ekonomistler, bu ve diğer merkez bankalarından beklenen faiz indirimlerinin TL varlıklar için olumlu bir gelişme olduğunu vurguluyor. Ancak, yurtiçi piyasalar için asıl belirleyici olacak konunun olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Dunya.com

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