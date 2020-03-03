Ekonomistler Fed kararı için ne düşünüyor?

03.03.2020 21:29 | Son Güncelleme: 03.03.2020 21:29

Fed'in 50 baz puan faiz indirmesini değerlendiren ekonomistler, bu ve diğer merkez bankalarından beklenen faiz indirimlerinin TL varlıklar için olumlu bir gelişme olduğunu vurguluyor. Ancak, yurtiçi piyasalar için asıl belirleyici olacak konunun İdlib olduğu belirtiliyor.