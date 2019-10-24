Ekonomistler faiz kararını değerlendirdi

24.10.2019 15:59

Merkez Bankası'nın 250 baz puanlık sürpriz faiz hamlesini değerlendiren ekonomistlerin aralık toplantısı için öngörüleri karışık. Bir faiz indirimi daha bekleyen de var, bugün gerçekleşen indirimin yılın son hamlesi olduğunu düşünen de.