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Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi

Ekonomistler, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmemesinde başlıca faktörlerin enflasyon seviyesi ve küresel risk algılaması olduğunu belirtti.

Ekonomistler Faiz Kararını Değerlendirdi

Ekonomistler, TCMB'nin faizlerde değişikliğe gitmemesinde başlıca faktörlerin enflasyon seviyesi ve küresel risk algılaması olduğunu belirtti.

Kaynak: Dunya.com