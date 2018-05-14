Ekonomistler Cari Açığı Değerlendirdi

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Tokalı, "Hem beklentilerin üzerinde gelen son veriler hem de enerji maliyetinde devam eden artış nedeniyle, yıl sonuna ait cari açık tahminimizi 48 milyar dolardan 53,5 milyar dolara çıkarıyoruz" diye konuştu.