Ekonomist Prof. Dr. Ataman: İşsizlik yakın gelecekte düşmez

–Ekonomist Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı işsizlik verilerine ilişkin, "Yakın gelecekte işsizlikte düşüş beklemek olası gözükmüyor" dedi.

Altınbaş Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı işsizlik verilerini değerlendirdi. Türkiye genelinde geçen yılın aynı dönemine göre işsiz sayısının 1 milyon 334 bin kişi artarak 4 milyon 544 bin kişi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Berrin Ataman, "İşsizlik oranı 4 puanlık artışla yüzde 14,1; tarım dışı işsizlik oranı 4,2 puanlık artışla yüzde 16,1 olarak gerçekleşti. İşsizlik, işgücüne katılım oranındaki artış ile istihdamdaki azalış nedeniyle yükseliyor" diye konuştu.

DÜKKAN KAPATMALAR, İŞTEN ÇIKARMALAR

İşsizlikteki artışın istihdam edilenlerin sayısındaki düşüşten kaynaklandığını ifade eden Prof. Dr. Berrin Ataman "Bu dönemde, tarım sektöründe çalışan sayısı 240 bin, tarım dışı sektörlerde çalışan sayısı 464 bin kişi azalmış. Bu demektir ki, işyerleri kapandığı için işçi çıkarmalar oldu veya işyerleri çalışan sayısını azaltma yoluna gittiler" ifadelerini kullandı.

ÇALIŞMAK İSTEYEN SAYISI ARTTI

İşsizlikteki artışın bir diğer nedeninin de işgücüne katılma oranındaki artış olduğunu dile getiren Prof. Dr. Ataman şunları söyledi:

"İşgücü bir önceki yılın aynı dönemine göre 630 bin kişi artmış durumda. Daha fazla kişi çalışma isteği göstermesine rağmen ekonominin istihdam yaratma kapasitesinin daraldığı anlaşılıyor. Mart 2019 döneminde bir önceki döneme göre kayıt dışı çalışmanın 1,5 puan artarak yüzde 33,9 seviyesine yükselmesi de işsizliğin yarattığı baskıyı ortaya koyması bakımından önemli."

DÖRT GENÇTEN BİRİ İŞSİZ

Prof. Dr. Berrin Ceylan Ataman, genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranının 7.5 puanlık artışla yüzde 25,2'e yükselmesini de ilk işini arayanlar için piyasa koşullarının son derece olumsuz olduğunun bir göstergesi olarak değerlendirdi. Prof. Dr. Ataman, "Bir yılda 1 milyon 334 bin yeni işsiz yaratılması, ekonomideki kırılganlığın somut bir göstergesidir. Bugünkü tablodan yakın bir gelecekte işsizlikte bir düşüş beklemek olası gözükmüyor" dedi.

Kaynak: DHA

- İstanbul