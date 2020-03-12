Ekonomist Melik Ertuğrul: Koronavirüs altın fiyatlarını yükseltecek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Ekonomist Melik Ertuğrul: Koronavirüs altın fiyatlarını yükseltecek - Haber
Koronavirüs, Ekonomi, DHA, Güncel

Ekonomist Melik Ertuğrul: Koronavirüs altın fiyatlarını yükseltecek

Ekonomist Melik Ertuğrul: Koronavirüs altın fiyatlarını yükseltecekİSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendiren Ekonomist Dr. Öğr.

12.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:40

Ekonomist Melik Ertuğrul: Koronavirüs altın fiyatlarını yükseltecek

İSTANBUL, (DHA)- Koronavirüsün ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendiren Ekonomist Dr. Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul, "Döviz birimlerinde bir süre görece stabilite öngörüyorum, fakat bu belirsizlikte güvenli liman arayışından ötürü altın fiyatlarında artış bekliyorum" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Lagarde'ın "Koronavirüsten ötürü Avrupa 2008 benzeri bir kriz riski ile karşı karşıya" sözlerini değerlendiren İstinye Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul, önemli detaylara dikkat çekti.

Çin ekonomisinin yavaşlamasının dünya ekonomisinin yavaşlaması anlamına geldiğini anlatan Dr. Öğr. Üyesi Melik Ertuğrul, "Çin'in yavaşlaması dünyayı nasıl etkiler? Sonuç itibariyle Çin, küresel düzeydeki en büyük iki ekonomiden biri. Dolayısıyla, birçok ülke, bu iktisadi süper güçteki yavaşlamaya yönelik önlemler aldı. İngiltere Merkez Bankası 50 baz puanlık bir faiz indirdi. Amerikan Merkez Bankası'nın hafta içi aksiyonu ortada. Şimdilik merkez bankaları global ekonomideki yavaşlamaya çözüm olarak geleneksel reaksiyonlar dahilinde parasal genişlemeyi uyguluyor. Sonuç itibarıyla herkesin piyasadan elini çekmiş olduğu bir ortamda yavaşlamanın parasal genişleme ile çözülüp çözülmeyeceği çok da fazla bilinmiyor, dolayısıyla geleneksel reaksiyonlar bu sorunun ilacı olamayabilir. Ancak şu anki ana çekince ekonomideki yavaşlama değil sağlık" diye konuştu.

Türkiye'nin en büyük ticari partnerinin Avrupa olduğuna dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul, şu değerlendirmede bulundu:

"İtalya Başbakanı güney kuzey ayrımı yapmaksızın bütün ülkeyi acil durum bölgesi olarak ilan etti. İtalya'da bütün spor müsabakaları yasaklandı, seyahat ve toplanma yasakları da getirildi. Bu bağlamda İtalya hem kuzey bölgesinin Çin'e olan entegrasyonundan ötürü hem de turistlik bir merkez olduğu için büyük bir açmazla karşı karşıya. İtalya'dan başlayarak bütün Avrupa'yı içine alabilecek bu açmaz için Lagarde'ın 2008 Krizi benzetmesi oldukça önemli. Çünkü insanlar ellerini eteklerini piyasadan çekti. Ne kadar parasal genişleme yaparsanız yapın, insanlar ortaya çıkmadığı ve faaliyetler durduğu sürece genişleme bir çözüm olmayacaktır. O nedenle en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa'da meydana gelecek bir yavaşlama doğrudan bizi etkileyecek. Her ne kadar ambargolar söz konusu olsa da İran da Türkiye'nin önemli bir paydaşı. İran'da meydana gelen koronavirüs yavaşlaması da doğrudan bizi etkileyecek. Dolayısıyla hem batıdan hem de doğudan kaynaklı oldukça büyük bir ticari yavaşlama baskısı yaşamamızın muhtemel olduğunu düşünüyorum.?

Dr. Öğr. Üyesi Ertuğrul, piyasaları şöyle değerlendirdi:

"Bundan 3 ay öncesine kadar ticaret savaşlarından bahsediyorduk. Bugün ise ticaretin olmamasını konuşuyoruz. Dolayısıyla, her ne kadar biraz kötümser bir senaryo olsa da borsaların biraz daha düşerek reaksiyon vermesini bekliyorum. Bu, aynı zamanda, şişkin olan borsalar için bir düzeltme anlamına da geliyor. Bu düşüşler, düzeltmenin ötesine geçip de bir çöküş olmaya yönelirse, artacak belirsizlik algısının altın fiyatlarını tırmandırması çok da beklenmedik bir sonuç olmaz. Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş de tartışılması gereken başka bir husus, 30 dolarlara kadar gerileyen petrol fiyatlarından enerji ithal eden bir ülke olarak olumlu etkileneceğiz. Bu bardağın dolu kısmı. Diğer taraftan, üretimde temel girdilerden biri olan petroldeki düşüşün, üretim ve ticaret olmadığında yaratacağı etki ve ekonomik kalkınmamızdaki etkisi büyük bir soru işareti. Bardağın bu boş kısmı küresel düzeyde ele alınması gereken bir sorunsal. Türkiye için koronavirüs kaynaklı en temel çekince, en büyük ticari partnerimiz olan Avrupa'da meydana gelecek olan yavaşlama. Lagarde'ın 2008 Krizi benzetmesi bence çok değerli."

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Ekonomist Melik Ertuğrul: Koronavirüs altın fiyatlarını yükseltecek

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Ekonomist Melik Ertuğrul: Koronavirüs altın fiyatlarını yükseltecek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti Haber
Yasak Elma'nın Yıldız'ı küvet pozuyla takipçilerini mest etti
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Haber
Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı
Aldatılan eş ifşa etti: Ece, evli sevgilisinin evinde öfkeden deliye döndü Haber
Aldatılan eş ifşa etti: Ece, evli sevgilisinin evinde öfkeden deliye döndü
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi Haber
Makarnadaki fahiş fiyatlar sonrası Nuh'un Ankara ve Trendyol'dan açıklama geldi
12 yıl önce yazılan kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı Haber
12 yıl önce yazılan kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Anne, kızının çaldığı 2 bin lira değerindeki yüzüğü kuyumcuya geri verdi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
CHP'li Yıldırım Kaya, okulların tatil edilmesi durumunda AVM'lerin tehlike yaratacağını söyledi
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Elazığlı vatandaşın beslediği güvercine Araplar 55 bin dolar teklif etti, satmadı! 100 bin dolar istiyor
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Bonzai kullanıp direksiyona geçen sürücü, park halindeki minibüse çarparak durabildi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Yıkım kararına tepki gösteren anne ve kızı, kendilerini eve kilitledi
Borcunu isteyen alacaklıya, 'Ödedik' mesajını atan şahıs canından oldu
Borcunu isteyen alacaklıya, "Ödedik" mesajını atan şahıs canından oldu
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Putin'in tekrar başkan olabileceğini öğrenen adam, çekiçle televizyon kırdı
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Beştepe'de Erdoğan'ın liderliğinde koronavirüs zirvesi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip görevlendirdi
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı, koronavirüs fırsatçıları için VIMER-189 hattında uzman ekip...
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Son dakika: İran, koronavirüs nedeniyle IMF'den 5 milyar dolar yardım talep etti
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
Makarna üreticilerinden fiyat artışı tepkisi: Kimse fırsatçılık yapmaya kalkmasın
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Spor salonları, koronavirüsün yayılma riskinin en yüksek olduğu mekanların başında geliyor
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Fatih Terim, koronavirüse önlem olarak genel kurul üyelerini takım uçağına almayacak
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Çin'de yaşayan İngiliz, koronavirüsü 3 aşamada nasıl yendiğini anlattı
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan tören, koronavirüs sebebiyle ertelendi
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Ünlü e-ticaret sitesindeki makarna ve kolonya fiyatları tepki çekti
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Sınırda Yunan zulmünün bilançosu giderek artıyor: 3 ölü, 198 yaralı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Diamessis, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Ali Babacan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Defne Samyeli Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Adem Büyük Fatih Terim Berkay Şahin Mehmet Kasapoğlu Robert Prosinecki
Daha Fazla Wuhan Avrupa Vatandaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: Ekonomist Melik Ertuğrul: Koronavirüs altın fiyatlarını yükseltecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 15:48:23. #1.14#