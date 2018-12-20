Ekonomist Alkin: "Çok Fazla Ürün Değil, Değerli Ürün Üretmeliyiz"

İZMİR (İHA) – Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye'ye lazım olan şeyin kalkınma olduğunu belirterek, "Nüfusu büyüterek, ekonomik rakamları büyüterek, çok fazla üreterek bir yere varamayız. Çok fazla ürün değil, değerli ürün üretmeliyiz" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Ege İhracatçı Birliklerinde (EİB) düzenlenen toplantıda, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği üyelerine mevcut ekonomik durum ve 2019 öngörüleri ile ilgili sunum yaptı. Yaptığı sunumu "Fırtınadan sağ çıkma sanatı" başlığı ile anlatan Alkin, "Fırtına geliyor. Yapacak bir şey yok ama bu dünyanın tamamına geliyor. Sadece Türkiye'ye değil" derken, Türkiye'nin yapması gerekenin kalkınma olduğunu vurguladı. Alkin, "Türkiye'ye lazım olan şey kalkınma. Milli geliri büyütmenin büyük ehemmiyeti yok. Çocuğu da bırak, kendi kendine büyür zaten ama biz kaliteli büyümesini isteriz. Nüfusu büyüterek, ekonomik rakamları büyüterek, çok fazla üreterek bir yere varamayız. Çok fazla ürün değil, değerli ürün üretmeliyiz" diye konuştu.

"Venezuela değiliz ama Arjantin kıvamındayız"

Sunumda enflasyon rakamlarını da değerlendiren Alkin, şöyle konuştu: "407 malın 261'inde fiyat yükseldi, 110'unda düştü. 37'si olduğu yerde saymış. Bu 110 mal doğrudan çarpanı yüksek olan mallar. Şu an Venezuela değiliz ama Arjantin kıvamındayız. Meseleyi kabul edersek meselenin çözümüne geçebiliriz. Meselenin çözümü sizde. Merkez Bankası 149 firmaya anket yolluyor. Özel sektör 'bir yıl sonra enflasyon yüzde 16,5, iki yıl sonra 12.4'e düşer' demiş. Bir inanç var. Rapor gösteriyor ki 2020'de enflasyonda yüzde 10'un altına düşebiliriz. Türk insanı enflasyon oranlarına alışmadan düşürmek için hamle yapılması lazım."

"4. çeyrekte iyi şeyler olmayacak"

Türkiye'de negatif büyüme ihtimali olduğunu belirten Alkin, sözlerini şöyle sürdürdü: "4. çeyrekte iyi şeyler olmayacak. Negatif büyüme ihtimaline kendinizi hazırlayın. Büyüme rakamlarında 3. çeyrekte stok erimesi ciddi şekilde var. Ekim ayında sanayi üretim endeksi Türkiye'de ciddi yavaşlamanın eşiğinde. Fırtınanın içine girilmeye başlandı. Bunu bekliyorduk. Perakende satış endeksi ekim ayında sert düşüş yaşamış. Gösteriyor ki vatandaş da talep etmekten kendini alıkoyuyor."

"Tarımın en baştan ele alınması lazım"

Tarımın ekonomi içinde payının da düştüğünü ifade eden Alkin, "Bu böyle olmaması lazım. Bizdeki sıkıntı; 'Millet nasıl yapmış?' diye sormuyoruz. Onu sormalıyız. 'Neden olmuyor?', kibirli bir ifade. Tarımın en baştan ele alınması lazım. Tarımdaki problem sadece üretmemek değil. Ürettiğimizle ilgili fiyat politikalarını oluşturamıyoruz. Bunda bir tuhaflık var. Dünyada gıda fiyatları düşerken bizde düşüyor." diye konuştu.

"Kayıt dışı istihdamda yoğunluk"

Kayıt dışı istihdamın çok yoğun halde yaşanacağı devreye girildiğini de dile getiren Alkin, "Yarı zamanlı, hatta kısa vadeli çalışma durumları yaşanacak. İşsizlik biraz daha yukarı doğru çıkacak. Asgari ücretin altında çalışmak isteyen çok kişi olacak" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA