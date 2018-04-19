Ekonominin Yarısından Azı Gerçek, Yarısından Çoğu Algıdır"

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi İzleme ve Koordinasyon Başkanı Hakan Yurdakul, "Hepiniz ekonominin kötü olduğu konusunda ittifak halinde olursanız, ekonomi hakikaten kötü durumda olur. Eğer hepiniz ekonominin iyiliği konusunda fikir birliği içinde olursanız ekonomi daha iyi olur, bu açık." dedi.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) salonunda "Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye" konulu toplantıya katılan Yurdakul, slayt eşliğinde yaptığı konuşmada, kamu olarak dış ticaret, tasarruf ve bütçe açığını yönetmeye çalıştıklarını, bunların hepsinin de devletin yönetmesi gereken şeyler olduğunu anlattı.

Yurdakul, Türkiye'nin öyle "kendi yağımda kavrulayım" iddiası taşıyan bir ülke olmadığını dile getirerek, "Bizim 2000'lerde politikamız, devletin politikası yüksek faiz, düşük kur idi. Neden? Çünkü bizim paramız o zaman yoktu. 2001'deki bankacılık ve hükümet krizinde bizim birkaç milyar dolara ihtiyacımız vardı. Şimdi 850 milyar dolarlık bir büyüklüğü olan bir ülkeden bahsediyoruz. İki milyar dolar Türkiye devletinin büyüklüğü açısından hikaye, devede kulak, önemsiz bir para ama o zamanlar öyleydi." diye konuştu.

"Ekonominin yarısından çoğu algıdır"

Türkiye aleyhinde algı operasyonları yürütüldüğüne dikkati çeken Yurdakul, şöyle devam etti:

"Ülke aleyhinde 'Türkiye ekonomisi kötü durumda, kur buraya zıpladı, insanlar işlerini kapatıyorlar, insanlar yurtdışına kaçmaya çalışıyorlar' şeklinde çok kötü bir hava estiriliyor. Ekonomi denilen şeyin yarısından azı gerçektir, yarısından çoğu algıdır. Hepiniz ekonominin kötü olduğu konusunda ittifak halinde olursanız, ekonomi hakikaten kötü durumda olur. Eğer hepiniz ekonominin iyiliği konusunda fikir birliği içinde olursanız ekonomi daha iyi olur, bu açık. Dolayısıyla sizin pozitif, umutlu, ümitvar konuşmanız, anlamanız ve durmanız son derece önemli."

Yurdakul, silah sanayinde ülkenin çok önemli bir aşama kaydettiğine de işaret etti.

Yurdakul, "Biz şu anda yüzde 65 oranında kendi silahımızı kendimiz üretiyoruz. Bu çok güçlü bir şey. Biz bir şeye başlamak istediğimiz zaman genellikle o işi sonuna kadar götürüyoruz. Bu kararlılık, ısrar ve iddia bizi 'bunlarla dalaşmazsak iyi olur' şeklinde bir yere sürüklüyor. Bunu gerçek bir şekilde yönetmek de kıymetli elbette." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkede nüfus ile üretimin Marmara ve biraz da Ege Bölgesi'ne sıkışıp kaldığını anlatan Yurdakul, bu nedenle sanki memleketin kalan yerlerinde hiçbir şey yokmuş gibi bir durumun ortaya çıktığını, oysaki Türkiye'nin büyüme potansiyelinin son derece yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, ETSO Meclis Başkanı Saim Özakalın, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Başkanı Hakan Oral, kurum yetkilileri ile çok sayıda iş adamı katıldı.